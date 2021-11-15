Навіщо робити щеплення від грипу і чи можна отримати вакцину безкоштовно – особистий досвід

Грип, як і коронавірус, небезпечні важким перебігом, ускладненнями та ризиком померти. Тому я, Світлана Євсєєва, редактор проєкту "Здорово", вирішила зробити щеплення від грипу, щоб бути максимально захищеною у сезон масової захворюваності. А від COVID-19 я зробила щеплення ще влітку. Ділюсь досвідом, що обов'язково важливо знати перед тим, як вакцинуватися від грипу .
Навіщо робити щеплення від грипу, якщо все одно можна захворіти?
Відразу хочу зазначити, що щеплення від грипу не обов'язкове, не входить до Національного календаря щеплень та робити його чи ні – особиста справа кожного. Але я зробила. Чому? Тому що в жовтні я двічі перехворіла незрозуміло чим застудним, з температурою в 39, кашлем, неможливістю встати з ліжка і нормально працювати (здала ПЛР-тест на ковід і тест виявився негативним).
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З огляду на перспективу повторення ситуації дізналася думка медиків та профільних структур (тобто МОЗ та ВООЗ) з цього приводу. Хоча я особисто "за" вакцинацію загалом і без їхньої думки. Так, МОЗ України зазначає, що вакцинація значно зменшує ризик тяжкого перебігу грипу та смерті внаслідок хвороби. Те саме – щодо коронавірусу.
Виходить, ковід та сезонний грип на сьогодні найактуальніші інфекційні хвороби, від яких варто робити щеплення. Адже людина з будь-яким із цих захворювань навіть у легкій формі може інфікувати інших.
Крім того, наслідками грипу можуть бути пневмонія та серцева недостатність. Тому єдиним рятуванням від цих ризиків є вакцинація.
Що ж кажуть лікарі про вакцинацію від грипу?
Про важливість щеплень як ефективного засобу профілактики інфекційних хвороб говорять і лікарі. І ми неодноразово про це розповідали у матеріалах проєкту "Здорово". Тому коротко повторюся – наприклад, сімейний лікар, терапевт та спеціаліст УЗД-діагностики Анна Красюк зазначає, що світова медицина давно довела ефективність та необхідність щеплень, у тому числі й проти грипу.
Щеплення від грипу у разі зараження будь-яким штамом допоможе уникнути тяжкого перебігу хвороби, а ще захистить людей із групи ризику від госпітальних (які часто розвиваються при госпіталізації з грипом або тяжким перебігом ГРВІ) та сезонних пневмоній.
А також знизить ризик розвитку важкої вірусної пневмонії у разі зараження коронавірусом. Тому якщо ви – у групі ризику (хронічні хвороби – діабет і т.д., похилий вік, постійний контакт з великою кількістю людей), то не менш важливо зараз вакцинуватися безпосередньо проти COVID-19, і грипу.
Вакцинуватися від грипу та COVID-19 можна одночасно, одного дня, але з дотриманням спеціальних правил. Згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, ці два щеплення можна робити без інтервалу, але у різні руки. У такому разі важливо вказати руку, в яку провели вакцинацію проти COVID-19.
Де можна зробити щеплення від грипу безкоштовно?
Як я вже сказала, щеплення від грипу не включено до Національного календаря профілактичних щеплень. Однак вакцину можна придбати в аптеках, а саме щеплення безкоштовно зробити у медустанові, де укладена декларація з вашим сімейним лікарем.
Важливо! Якщо ви вирішите купити вакцину в аптеці, а ввести її в поліклініці, де приймає ваш сімейний лікар, – треба обов'язково. правильно доставити препарат. Тобто потрібна сумка-холодильник, де ви перевезете препарат.
Щеплення бажано зробити максимально швидко після того, як придбали вакцину. Найкращий варіант – попередньо проконсультуватися зі своїм терапевтом, педіатром або сімейним лікарем. Так ви зможете отримати відповіді на свої запитання, рекомендації щодо транспортування вакцини та домовитись про час вакцинації.
МОЗ зазначає, що всі доступні в Україні вакцини проти грипу безпечні та ефективні проти всіх штамів вірусу грипу. Також зараз багато аптеки роблять щеплення прямо в себе: людина купує вакцину, отримує тієї ж миті консультацію і їй вводять препарат.
Я ж скористалася своєю медичною страховкою, обрала клініку, вирушила туди і зробила щеплення – мені запропонували французьку вакцину "Ваксігрип". Перед щепленням – обов'язковий огляд терапевта.
Огляд лікаря перед вакцинацією – що треба знати
Ще при записі на щеплення мене в телефонному режимі ретельно розпитали про перенесені захворювання, алергію на медикаменти тощо. Перед щепленням – обов'язковий огляд лікаря, крім збору анамнезу – це розпитування про перенесені хвороби, умови мого життя, прийняті на цей момент ліки і т.д., контроль базових показників здоров'я.
Так, перевірили:
- стан ротової порожнини – чи немає ознак запалення, наприклад, що говорять, що я хвора на ангіну
- контроль температури тіла, причому ртутним градусником і дуже ретельно – щоб досягти максимально точних показників. Температура виявилася 36,8, лікар зазначила, що якби вище 37, то щеплення вона не рекомендувала б робити
- контроль тиску, пульсу та сатурації – тут у мене все, як у олімпійця перед стартом , потім ретельне прослуховування тонів серця і хрипів у легенях – такі не були виявлені.
Із висновком "здорова" мене направили до кабінету для щеплень. Так, я заповнювала угоду , в якій знову вказала свої показники здоров'я та поставила підпис, що повідомлено про всі наслідки. Від себе хочу додати, що не приховуйте своїх проблем зі здоров'ям – навіть наявність варикозної хвороби є важливою, і в певних випадках може стати відмовою для проведення вакцинації, не кажучи вже про гострі алергічні реакції.
Отже, анкета заповнена, я йду до маніпуляційного кабінету. Швидко, чітко, безболісно. Класно, що ампула з препаратом має голку – це такий мінішприц, яким вводять вакцину.
Отримала інструкції, як поводитися після щеплення (не мочити місце уколу, не навантажувати руку, в яку введено препарат, 3 дні), почекала 10-15 хвилин, щоб переконатися, чи немає в мене реакції – і мене відпустили з миром.
Щеплення робила в суботу, 13 листопада, – сьогодні, 15 листопада, ще залишився біль у руці. Температури, нездужання та інших реакцій був взагалі.
Лайфхак від медиків: якщо вам зробили щеплення і його потрібно не мочити протягом доби, не знімайте пластир, яким закрили місце введення ін'єкції, поки ввечері не приймете душ. І будьте здорові!
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