Зачем прививаться от гриппа и можно ли получить вакцину бесплатно – личный опыт

Тщательный осмотр терапевта и только тогда – разрешение на прививку от гриппа. Зачем вакцинироваться именно от гриппа, и как это сделать правильно – в материале

Прививаться от гриппа важно чтобы не заболеть тяжелой формой, а получить вакцину бесплатно - нельзя / Фото: Светлана Евсеева, Коллаж: Сегодня

Грипп, как и коронавирус, опасны тяжелым течением, осложнениями и риском умереть. Поэтому я, Светлана Евсеева, редактор проекта "Здорово", решила сделать прививку от гриппа, чтобы быть максимально защищенной в сезон массовой заболеваемости. А от COVID-19 я привилась еще летом. Делюсь опытом, что обязательно важно знать перед тем, как привиться от гриппа.

Зачем делать прививки от гриппа, если все равно можно заболеть?

Сразу хочу отметить, что прививка от гриппа не обязательна, не входит в Национальный календарь прививок и делать ее или нет – личное дело каждого. Но я сделала. Почему? Потому что в октябре я 2 раза переболела непонятно чем простудным, с температурой в 39, кашлем, невозможностью встать с кровати и нормально работать (сдала ПЦР на ковид и тест оказался негативным).

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Вакцинация значительно уменьшает риск тяжелого течения гриппа и смерти в результате болезни / Фото: Flickr

Учитывая перспективу повторения ситуации, узнала мнение медиков и профильных структур (то есть МОЗ и ВООЗ) по этому поводу. Хотя я лично "за" вакцинацию в целом и без их мнения. Так, МОЗ Украины отмечает, что вакцинация значительно уменьшает риск тяжелого течения гриппа и смерти в результате болезни. То же – относительно коронавируса.

Получается, ковид и сезонный грипп на сегодняшний день самые актуальные инфекционные болезни, от которых стоит делать прививки. Ведь человек с любым из этих заболеваний даже в легкой форме может инфицировать других.

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Кроме того, последствиями гриппа могут быть пневмония и сердечная недостаточность. Поэтому единственным избавлением от этих рисков является вакцинация.

Что же говорят врачи про вакцинацию от гриппа?

О важности прививок, как эффективного средства профилактики инфекционных болезней, говорят и врачи. И мы неоднократно об этом рассказывали в материалах проекта "Здорово". Поэтому кратко повторюсь – например, семейный врач, терапевт и специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк отмечает, что мировая медицина давно доказала эффективность и необходимость прививок, в том числе и против гриппа.

Прививка от гриппа в случае заражением любым штаммом поможет избежать тяжелого течения болезни, а еще защитит людей из группы риска от госпитальных (которые часто развиваются при госпитализации с гриппом или тяжелым течением ОРВИ) и сезонных пневмоний.

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Прививка от гриппа поможет избежать осложнений, например – пневмонии / Фото: freepik.com

А также снизит риски развития тяжелой вирусной пневмонии в случае заражения коронавирусом. Поэтому если вы – в группе риска (хронические болезни – диабет и т.д., пожилой возраст, постоянный контакт с большим количеством людей) то не менее важно сейчас вакцинироваться непосредственно против и COVID-19, и гриппа.

Вакцинироваться от гриппа и COVID-19 можно одновременно, в один день, но с соблюдением специальных правил. Согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, эти две прививки можно делать без интервала, но в разные руки. В таком случае важно указать руку, в которую провели вакцинацию против COVID-19.

Где можно привиться от гриппа бесплатно?

Как я уже сказала, прививка от гриппа не включена в Национальный календарь профилактических прививок. Однако вакцину можно приобрести в аптеках, а саму прививку бесплатно сделать в медучреждении, где заключена декларация с вашим семейным врачом.

Важно! Если вы решите купить вакцину в аптеке, а ввести ее в поликлинике, где принимает ваш семейный врач – то надо обязательно правильно доставить препарат. То есть нужна сумка-холодильник, в которой вы перевезете препарат.

Прививку желательно сделать максимально быстро после того, как приобрели вакцину. Лучший вариант – предварительно проконсультироваться со своим терапевтом, педиатром или семейным врачом. Так вы сможете получить ответы на свои вопросы, рекомендации по транспортировке вакцины и договориться о времени вакцинации.

Перед прививкой – обязательно пройти осмотр у врача и получить допуск к вакцинации / Фото: freepik.com

МОЗ отмечает, что все доступные в Украине вакцины против гриппа безопасны и эффективны против всех штаммов вируса гриппа. Также сейчас многие аптеки прививают прямо у себя: человек покупает вакцину, получает тут же консультацию и ему вводят препарат.

Я же воспользовалась своей медицинской страховкой, выбрала клинику, отправилась туда и сделала прививку – мне предложили французскую вакцину "Ваксигрипп". Перед прививкой – обязательный осмотр у терапевта.

Осмотр врача перед вакцинацией – что надо знать

Еще при записи на прививку меня в телефонном режиме тщательно расспросили о перенесенных заболеваниях, аллергии на медикаменты и т.д. Перед прививкой – обязательный осмотр врача, помимо сбора анамнеза – это расспрос о перенесенных болезнях, условиях моей жизни, принимаемых на данный момент лекарствах и т.д., контроль базовых показателей здоровья.

Так, проверили:

состояние ротовой полости – нет ли признаков воспаления, например, говорящих что я больна ангиной

контроль температуры тела, причем ртутным градусником и очень тщательно – чтобы добиться максимально точных показателей. Температура оказалась 36,8, врач отметила, что если бы выше 37, то прививку бы она не рекомендовала делать

контроль давления, пульса и сатурации – здесь у меня все, как у олимпийца перед старом , затем тщательное прослушивание тонов сердца и хрипов в легких – таковы обнаружены не были.

С заключением "здорова" меня направили в прививочный кабинет. Да, я заполняла соглашение, в котором опять указала свои показатели здоровья и поставила подпись, что уведомлена о всех последствиях. От себя хочу добавить, что не скрывайте своих проблем со здоровьем – даже наличие варикозной болезни важно, и в определенных случаях может стать отказом для проведения вакцинации, не говоря уже об острых аллергических реакциях.

После осмотра, терапевт дает заключение, с которым направляет в прививочный кабинет / Фото: Светлана Евсевва

Итак, анкета заполнена, я иду в манипуляционный кабинет. Быстро, четко, безболезненно. Классно, что ампула с препаратом снабжена иглой – это такой мини-шприц, которым вводят вакцину.

Мне предложили французскую инактивированную вакцину "Ваксигрипп", меня такой вариант устроил / Фото: Коллаж: Сегодня

Получила инструкции, как себя вести после прививки (не мочить место укола, не нагружать руку, в которую введен препарат 3 дня), подождала 10-15 минут, чтобы убедиться, нет ли у меня реакции – и меня отпустили с миром.

Прививку делала в субботу, 13 ноября – сегодня,15 ноября, еще осталась боль в руке. Температуры, недомогания и других реакций не было вообще.

Лайфхак от медиков: если вам сделали прививку и ее нужно не мочить в течение суток, не снимайте пластырь, которым закрыли место введения инъекции, пока вечером не примите душ. И будьте здоровы!

Также мы писали, как не получить осложнение после ОРВИ и гриппа.