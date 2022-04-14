Плоский живот и тонкая талия: как вода с чиа поможет похудеть

С помощью этого просто напитка вы сможете быстро привести свое тело в форму, не навредив здоровью. Как его приготовить, в чем особенности употребления – читайте в материале

Вода с чиа - новый напиток, идеален для похудения / Фото: Коллаж: Сегодня

О пользе семян чиа не перестают писать диетологи и фитнес-блогеры. Этот суперфуд давно стал маст-хэвом для зожников – его добавляют в смузи и каши, делают йогурты и пудинги. Обратить внимание на чиа нужно и тем, кто старается похудеть. Диетологи сошлись во мнении, что, добавив эти семена в воду, можно получить полезный и низкокалорийный напиток.

Польза чиа-воды

Семена чиа называют суперфудом потому, что они богаты антиоксидантами, белками, клетчаткой, витаминами и минералами. Напиток с семенами чиа ускорит обмен веществ, даст длительное чувство сытости, а также сбалансирует уровень сахара в крови. Так, вы будете чувствовать насыщенность, вас не будет тянуть к сладкому или другим вредностям.

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Как приготовить чиа-воду

Смешайте полторы столовых ложки семян чиа с 200 мл холодной воды. Оставьте смесь в холодильнике как минимум на час. За это время семена разбухнут и превратятся в жижу.

Разбавьте смесь литром воды. Готово!

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Пить такую воду нужно на протяжении дня. Можно добавить лимон, мяту или огурец, так как чиа-вода не имеет вкуса. На следующий день лучше приготовить свежий напиток.

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