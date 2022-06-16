Телефон брудніший за унітаз – навіщо чистити гаджети і як правильно, 5 кроків

Поверхня смартфона може служити житлом стафілококам і навіть кишковій паличці. Навіщо чистити гаджети та як правильно це робити, щоб не зіпсувати – у статті

Телефон може бути бруднішим за унітаз: тому гаджети треба чистити щодня

Ми добре засвоїли, що чистота рук – запорука здоров'я, те саме стосується гаджетів. Звичайно смартфони не потрібно мити, а ось регулярно протирати та дезінфікувати їх слід, як – розповіли у МОЗ України

Чи замислювалися ви, що 88% людей беруть смартфон із собою в туалет, а потім несуть на кухню, де користуються ним, поки готують сніданок, обід або вечерю. Адже поверхня мобільного телефону в середньому містить 17 тис. різних бактерій що в рази більше ніж на сидіння унітазу.

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На поверхнях гаджетів знаходять також такі патогени, як кишкова паличка та золотистий стафілокок

На поверхнях гаджетів знаходять також такі патогени, як кишкова паличка та золотистий стафілокок. Що робити? Центри контролю та профілактики захворювань США рекомендують чистити ваші гаджети – телефони, планшети, навушники, клавіатури – щодня. Щоб правильно почистити гаджет, потрібно:

Нічого не треба заливати в отвори смартфонів та інших гаджетів, також чистити екрани жорсткими тканинами і абразивними пастами. Не підходять для очищення гаджетів чистий спирт і миючі засоби з хлором. Перед тим як чистити гаджет, відключіть його, зніміть усі чохли. Для очищення підійде серветка з мікрофібри або м'яка тканина без ворсинок Змочіть кань дистильованою водою або 70% спиртовим розчином. Протріть акуратно гаджет спереду та ззаду, але не тисніть.

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