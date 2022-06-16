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Телефон грязнее унитаза – зачем чистить гаджеты и как правильно, 5 шагов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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16 июня, 07:00
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Поверхность смартфона может служить жильем стафилококкам и даже кишечной палочке. Зачем чистить гаджеты и как правильно это делать, чтобы не испортить – в статье
Телефон может быть грязнее унитаза: поэтому гаджеты надо чистить ежедневно
Телефон может быть грязнее унитаза: поэтому гаджеты надо чистить ежедневно / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Мы хорошо усвоили, что чистота рук - залог здоровья, то же самое касается гаджетов. Конечно смартфоны не нужно мыть, а вот регулярно протирать и дезинфицировать их следует, как – рассказали в МОЗ Украины.

Задумывались ли вы том, что 88% людей берут смартфон с собой в туалет, а затем несут на кухню, где пользуются им, пока готовят завтрак, обед или ужин. А ведь поверхность мобильного телефона в среднем содержит 17 тыс. различных бактерий, что в разы больше чем на сиденье унитаза.

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На поверхностях гаджетов находят также такие патогены, как кишечная палочка и золотистый стафилококк
На поверхностях гаджетов находят также такие патогены, как кишечная палочка и золотистый стафилококк / Фото: freepik.com

На поверхностях гаджетов находят также такие патогены, как кишечная палочка и золотистый стафилококк. Что делать? Центры контроля и профилактики заболеваний США рекомендуют чистить ваши гаджеты – телефоны, планшеты, наушники, клавиатуры – каждый день. Чтобы правильно почистить гаджет, нужно:

  1. Ничего не надо заливать в отверстия смартфонов и других гаджетов, также как нельзя чистить экраны жесткими тканями и абразивными пастами. Не подходят для очищения гаджетов также чистый спирт и моющие средства с хлором.
  2. Перед тем, как чистить гаджет, отключите его, снимите все чехлы.
  3. Для очищения подойдет салфетка из микрофибры или мягкая ткань без ворсинок
  4. Смочите кань дистиллированной водой или 70% спиртовым раствором.
  5. Протрите аккуратно гаджет спереди и сзади, но не давите.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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