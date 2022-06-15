Як захистити дитину від нітратів в овочах та фруктах – 8 корисних порад

Нітрати найбільш небезпечні для малюків від народження до 3-х років, тому батькам варто бути уважнішими з прикормом. Також обов'язково очищайте плоди та нарізайте

Щоб захистити дитину від нітратів в овочах та фруктах, ретельно мийте плоди, а також знімайте з них шкірку, якщо вашому малюку менше 3-х років

Нітрати в ранніх фруктах та овочах можна видалити якщо ретельно мити і замочувати їх, а також очищати шкірку. Як давати малюкам овочі та фрукти, щоб захистити дітей від нітратів – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Особливо ретельно потрібно мити овочі та фрукти для тих малюків, чиї батьки самостійно готують страви для підгодовування. По-перше, у жодному разі не використовуйте для приготування прикорму сиру воду з колодязя чи крана.

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Особливо ретельно потрібно мити овочі та фрукти для тих малюків, чиї батьки самостійно готують страви для прикорму.

Також даючи дітям фрукти та овочі, обов'язково:

Вибирайте тільки цілі свіжі плоди, не обрізайте луснуті або підгнилі. Ретельно мийте овочі та фрукти, навіть якщо будете їх термічно обробляти. Готуйте овочі та фрукти одразу перед тим, як годувати дитину. Для малюків у віці до року овочі варять без перцю та солі. Подрібнювати плоди слід у блендері або на тертці до стану пюре. Блендер або тертку, на яких подрібнюєте овочі та фрукти для малюка – обдавайте окропом. Фрукти можна давати свіжими або запекти в духовці. Будь-які плоди – фрукти, овочі для дитини потрібно очистити та подрібнити.

Якщо овочеве пюре вийшло занадто густим, можна його розбавити бульйоном, яким варилися овочі. У тому випадку, коли у вас немає блендера, плоди важливо дуже ретельно перетерти, щоб вийшло однорідне пюре в концентрації, "як сметана".

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