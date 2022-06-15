Як захистити дитину від нітратів в овочах та фруктах – 8 корисних порад

Нітрати в ранніх фруктах та овочах можна видалити якщо ретельно мити і замочувати їх, а також очищати шкірку. Як давати малюкам овочі та фрукти, щоб захистити дітей від нітратів – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.
Особливо ретельно потрібно мити овочі та фрукти для тих малюків, чиї батьки самостійно готують страви для підгодовування. По-перше, у жодному разі не використовуйте для приготування прикорму сиру воду з колодязя чи крана.
Також даючи дітям фрукти та овочі, обов'язково:
- Вибирайте тільки цілі свіжі плоди, не обрізайте луснуті або підгнилі.
- Ретельно мийте овочі та фрукти, навіть якщо будете їх термічно обробляти.
- Готуйте овочі та фрукти одразу перед тим, як годувати дитину.
- Для малюків у віці до року овочі варять без перцю та солі.
- Подрібнювати плоди слід у блендері або на тертці до стану пюре.
- Блендер або тертку, на яких подрібнюєте овочі та фрукти для малюка – обдавайте окропом.
- Фрукти можна давати свіжими або запекти в духовці.
- Будь-які плоди – фрукти, овочі для дитини потрібно очистити та подрібнити.
Якщо овочеве пюре вийшло занадто густим, можна його розбавити бульйоном, яким варилися овочі. У тому випадку, коли у вас немає блендера, плоди важливо дуже ретельно перетерти, щоб вийшло однорідне пюре в концентрації, "як сметана".
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