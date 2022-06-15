Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант їде до Києва? Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку

Манікюр на літо

Меми про Трампа

Випускний 2022

Доля Тайри

Українці у Болгарії

I love Odessa
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як захистити дитину від нітратів в овочах та фруктах – 8 корисних порад

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 червня, 10:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нітрати найбільш небезпечні для малюків від народження до 3-х років, тому батькам варто бути уважнішими з прикормом. Також обов'язково очищайте плоди та нарізайте
Щоб захистити дитину від нітратів в овочах та фруктах, ретельно мийте плоди, а також знімайте з них шкірку, якщо вашому малюку менше 3-х років
Щоб захистити дитину від нітратів в овочах та фруктах, ретельно мийте плоди, а також знімайте з них шкірку, якщо вашому малюку менше 3-х років

Нітрати в ранніх фруктах та овочах можна видалити якщо ретельно мити і замочувати їх, а також очищати шкірку. Як давати малюкам овочі та фрукти, щоб захистити дітей від нітратів – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Особливо ретельно потрібно мити овочі та фрукти для тих малюків, чиї батьки самостійно готують страви для підгодовування. По-перше, у жодному разі не використовуйте для приготування прикорму сиру воду з колодязя чи крана.

Реклама

Особливо ретельно потрібно мити овочі та фрукти для тих малюків, чиї батьки самостійно готують страви для прикорму.
Особливо ретельно потрібно мити овочі та фрукти для тих малюків, чиї батьки самостійно готують страви для прикорму.

Також даючи дітям фрукти та овочі, обов'язково:

  1. Вибирайте тільки цілі свіжі плоди, не обрізайте луснуті або підгнилі.
  2. Ретельно мийте овочі та фрукти, навіть якщо будете їх термічно обробляти.
  3. Готуйте овочі та фрукти одразу перед тим, як годувати дитину.
  4. Для малюків у віці до року овочі варять без перцю та солі.
  5. Подрібнювати плоди слід у блендері або на тертці до стану пюре.
  6. Блендер або тертку, на яких подрібнюєте овочі та фрукти для малюка – обдавайте окропом.
  7. Фрукти можна давати свіжими або запекти в духовці.
  8. Будь-які плоди – фрукти, овочі для дитини потрібно очистити та подрібнити.

Якщо овочеве пюре вийшло занадто густим, можна його розбавити бульйоном, яким варилися овочі. У тому випадку, коли у вас немає блендера, плоди важливо дуже ретельно перетерти, щоб вийшло однорідне пюре в концентрації, "як сметана".

Реклама

Також ми писали, Скільки полуниці корисно з'їдати і як зрозуміти, що ягоди без нітратів?

А ще дізнайтесь, що радить доктор Комаровський, щоб захистити дітей від нітратів в овочах та фруктах.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Instagram тижня
Акаунт українського кота-блогера Бандери
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти