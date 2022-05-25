Скребок для язика – новий бум у міленіалів або корисна бьюті-процедура

Багатовікова практика знову у моді. Скрабування язика забезпечує більш свіже дихання та неперевершене відчуття чистоти до скрипу. Читайте подробиці у матеріалі

Скребок для очищення язика допоможе позбавитись бактерій / Фото: Колаж: Сьогодні

Останніми тижнями ми помітили, що користувачі TikTok стали ділитися б'юті-лайфхаками, як правильно очищувати язик, а модні стоматологічні клініки у світі, орієнтовані на міленіалів, пропонують новий продукт – скребок для язика, який можна купити від 100 грн. Навіщо це робити і в чому користь такої процедури, розповідаємо у статті.

Що таке скребок для язика

Щоб зрозуміти суть нового б'юті-буму, не варто старатись, все зрозуміло вже з назви. Варто знати, що для чищення язика потрібно використовувати спеціальний інструмент вигнутої форми, зазвичай виготовленого із нержавіючої сталі або силікону. Процес видалення відкладень та небажаних бактерій з поверхні язика робиться за допомогою цього спеціального інструменту – скребка.

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Скребок для очищення язика (@terraandco)

Відповідно до статті, опублікованої в журналі Американської стоматологічної асоціації, очищення язику скребком практикувалося протягом століть в Індії та Південній Америці. Наші пращури використовували інструменти, виготовлені з таких матеріалів, як дерево, китовий вус і черепаховий панцир. На кшталт старовинної китайської традиції масажу обличчя скребком гуаша, тепер жителі Заходу практикують новий метод.

Чим корисне очищення язика

Стоматологи одностайні – бактерії, які видаляються скребком з язика, можуть викликати карієс та неприємний запах із рота. Справа в тому, що язик має велику площу, і залишки їжі легко застряють на ньому. Полоскання допомагає, але використання скребка – краще.

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Адепти аюрведи давно практикують чищення язика. Спочатку розтирання сухою щіткою, а далі втирання олії, що допомагає видалити будь-яке накопичення токсичних залишків.

Чи є протипоказання

У статті для видання Allure доктор медичних наук, стоматолог і засновник Lowenberg, Lituchy & Kantor в Нью-Йорку Марк Ловенберг пояснив, що в цій практиці немає ризику, а травма і роздратування виникають тільки в тому випадку, якщо ви дряпатимете язик занадто сильно.

Звичайно, стоматологи поки не дійшли висновку і масово не рекомендують цю практику до щоденних процедур чищення зубів та обов'язкового відвідування дантиста двічі на рік. Але зайвою вона не буде.

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Де придбати скребок для язика та техніка застосування

Перед тим, як купувати скребок, потрібно знати, що краще використовувати цей інструмент з нержавіючої сталі, тому що він більш гігієнічний, ніж пластик.

Скребок для язика – нова бьюті-рутина (@terraandco)

Щоб правильно чистити язик, почніть із задньої частини та тягніть скребок вперед, злегка натискаючи. Зробіть це двічі чи тричі, промиваючи скребок теплою водою між ковтками. Після цього прополощіть рот водою, щоб вимити залишки бруду.

Купити скребок для очищення язика можна на популярних рітейл-платформах, які пропонують масу товарів для краси та догляду. Ціни варіюються від 100 до 1000 грн.

Вам буде цікаво дізнатися, коли краще чистити зуби: до сніданку чи після.