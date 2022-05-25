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Скребок для языка – новый бум у миллениалов или полезная бьюти-процедура

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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25 мая, 21:00
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Многовековая практика снова в моде. Скрабирование языка обеспечивает более свежее дыхание и непревзойденное ощущение чистоты до скрипа. Читайте подробности в материале
Скребок для очищения языка поможет избавиться от бактерий
Скребок для очищения языка поможет избавиться от бактерий / Фото: Коллаж: Сегодня

В последние недели мы заметили, что пользователи TikTok стали делиться бьюти-лайфхаками, как правильно чистить язык, а модные стоматологические клиники в мире, ориентированные на миллениалов, предлагают новый продукт – скребок для языка, который можно купить от 100 грн. Зачем это делать и в чем польза такой процедуры, рассказываем в статье.

Что такое скребок для языка

Чтобы понять суть нового бьюти-бума, не стоит труда, а становится ясно уже из названия. Стоит знать, что для чистки языка нужно использовать специальный инструмент изогнутой формы, обычно изготовленного из нержавеющей стали или силикона. Процесс удаления отложений и нежелательных бактерий с поверхности языка делается с помощью этого специального инструмента – скребка.

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Скребок для очищения языка (@terraandco)
Скребок для очищения языка (@terraandco) / Фото: Инстаграм

Согласно статье, опубликованной в журнале Американской стоматологической ассоциации, соскабливание языка практиковалось на протяжении столетий в Индии и Южной Америке. Наши предки использовали инструменты, изготовленные из таких материалов, как дерево, китовый ус и черепаховый панцирь. По типу старинной китайской традиции массажа лица скребком гуаша, теперь жители Запада практикуют новый метод.

Чем полезна чистка языка

Стоматологи единогласны – бактерии, которые удаляются соскобом с языка, могут вызывать кариес и неприятный запах изо рта. Дело в том, что язык имеет большую площадь, и остатки пищи легко застревает на нем. Полоскание помогает, но использование скребка для языка – лучше.

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Адепты аюрведы давно практикуют чистку языка. Сначала растирание сухой щеткой, а далее втирание масла, которое помогает удалить любое накопление токсичных остатков.

Есть ли противопоказания

В статье для издания Allure доктор медицинских наук, стоматолог и основатель Lowenberg, Lituchy & Kantor в Нью-Йорке Марк Ловенберг объяснил, что в этой практике нет риска, а травма и раздражение возникают только в том случае, если вы будете царапать язык слишком сильно.

Конечно, стоматологи пока не пришли к выводу и массово не рекомендуют эту практику к ежедневным процедурам чистки зубов и обязательным посещением дантиста два раза в году. Но и лишней она не будет.

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Где купить скребок для языка и техника применения

Перед тем, как покупать скребок нужно знать, что лучше использовать этот инструмент из нержавеющей стали, так как он более гигиеничен, чем пластик.

Скребок для языка – новая бьюти-рутина (@terraandco)
Скребок для языка – новая бьюти-рутина (@terraandco) / Фото: Инстаграм

Чтобы правильно чистить язык, начните с задней части и тяните скребок вперед, слегка надавливая. Сделайте это два или три раза, промывая скребок теплой водой между глотками. После этого прополощите рот водой, чтобы вымыть остатки грязи.

Купить скребок для языка можно на популярных ритейл-платформах, которые предлагают массу товаров для красоты и ухода. Цены варьируются от 200 до 1000 грн.

Вам будет интересно узнать, когда лучше чистить зубы: до завтрака или после.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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