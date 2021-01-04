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Місячний календар стрижок на січень-2021: коли можна і не можна стригти волосся

4 січня, 11:50

Дізнайтеся слушні дні, коли добре стригти волосся в січні 2021 року за місячним календарем

Коли можна стригти волосся в січні-2021, згідно з місячним календарем? У які дні краще не змінювати кардинально свою зовнішність? Щоб ваше волосся було здоровим і сяючим, а зачіска вам подобалася, читайте детальний місячний календар для стрижки волосся в січні 2021 року і плануйте зимові зміни в своєму іміджу.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

Місячний календар на січень-2021: коли стригти волосся

1 січня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

2 січня – 20 місячний день. Не стрижіться в цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

3 січня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв'язки.

4 січня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свою удачу.

5 січня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що приводить до неприємностей.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

6 січня – 23 місячний день. Перенесіть стрижку волосся на інший день, інакше ви будете розчаровані.

7 січня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

8 січня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій і стрижки волосся буде неслухняними.

9 січня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

10 січня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

11 січня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочення волосся, ви ризикуєте разом із ним вкоротити і свою удачу.

12 січня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, тож незабаром вам знову доведеться стригтися.

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13 січня – 1, 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

14 січня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем цього дня сприятиме зростанню і розкриттю внутрішніх потенціалів.

15 січня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

16 січня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся і навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

17 січня – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

18 січня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

19 січня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете накликати проблеми на бізнес.

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20 січня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що привертає негативну енергетику.

21 січня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

22 січня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.

23 січня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити й оздоровити ослаблену шевелюру.

24 січня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

25 січня – 14 місячний день. Хороший період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

26 січня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

27 січня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся в цей день, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

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28 січня – 17 місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності в сім'ї.

29 січня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски не вам не зашкодить.

30 січня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

31 січня – 20 місячний день. Не стрижіться в цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

Дивіться відео, як українка відростила довге волосся:

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