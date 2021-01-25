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Як худнути правильно: розбираємо приклади зірок

Сьогодні, 17:15

Якщо схуднути треба швидко – зірки вибирають інтервальні голодування

Питання здорової ваги хвилює зірок і їхніх шанувальників. Чим харчується співачка Джамала, щоб повернутися до своєї ідеальної ваги, і як Наталка Карпа повертається в форму за допомогою психолога, розповіли в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" ведучі Марія Мельник і Григорій Герман. А дієтолог Світлана Фус розповість, як худнути правильно.

Співачці Джамалі, щоб бути задоволеною своїм зовнішнім виглядом, треба скинути 10 кілограмів! Про це зірка розповіла в своєму Instagram. Дієту Джамала вибрала разом з дієтологом. Своїми прийомами їжі співачка ділиться з підписниками: їсть вона часто і великими порціями, вживаючи в основному овочі, фрукти і рибу.

Як худне співачка Джамала
Як худне співачка Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Дуже важливо грамотно підібрати раціон і розуміти, які жири можна, а які – ні. Які продукти добре використовувати, а які – ні. Кількісно дуже важливо це розуміти", – зазначила дієтолог Світлана Фус.

Неправильний вибір дієти не тільки не дасть результату, але і призведе до проблем зі здоров'ям. Про це не з чуток знає Наталка Карпа. Якось співачка їла одні банани, щоб схуднути.

Як худне Наталка Карпа
Як худне Наталка Карпа
Фото: instagram.com/natalkakarpa

"У тінейджерському віці мала такий експеримент. За тиждень я скинула більше 7-8 кілограмів – дуже схудла. Відчула свій шлунок і зрозуміла, що він має здатність хворіти. Бо якщо неправильно підходиш до питання схуднення – це теж біда", – поділилася Наталка Карпа.

Саме тому Наталка Карпа, яка після пологів набрала 25 кілограмів, зараз худне, не вдаючись до суворих дієт.

"Користуюся такими способами, як масажі: роликові і вакуумні. І ефект дуже помітний! – розповіла співачка. – А ще звернулася до психолога, адже під час правильного харчування бувають помітні зриви. Особливо, коли маєш маленьку дитину – безсонні ночі, лізуть зубки – ти можеш запросто зірватися, взяти молочний шоколад і з'їсти плиточку".

Також Наталка займається спортом і правильно харчується. Саме правильне, збалансоване харчування – найефективніший варіант досягти здорової ваги, запевняють дієтологи.

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"Тобто, коли є складні вуглеводи, білки, жири, тому що все це саме те, на чому будується наш організм", – зазначила дієтолог Світлана Фус.

А якщо схуднути треба швидко – зірки вибирають інтервальне голодування. Танцюрист Влад Яма та співачка Ірина Білик повертаються в форму після свят з популярною дієтою 16 на 8. Де 8 – це кількість годин, протягом яких можна їсти що завгодно, а 16 – ті, в які треба утримуватися від прийому їжі. Але интервальное голодування теж підходить не всім. Тому краще худнути без поспіху, за допомогою здорового харчування.

Як правильно худнути – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні
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