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Джамала розсекретила свою вагу через пів року після других пологів

Сьогодні, 17:00

Співачка має намір попрощатися з "десяточкою"

Після зимових свят співачка Джамала, яка раніше показала ніжні фото з шестимісячним сином, вирішила назвати підписникам свою вагу. Артистка в Instagram поділилася архівними фотографіями з відпочинку на Балі, коли вона важила на 10 кілограмів менше, ніж зараз.

Виявилося, що нинішня вага Джамали – 69 кілограмів і з цього моменту вона вирішила схуднути. Також артистка назвала в коментарях свій зріст – 1, 67 сантиметрів.

Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Тут я важу 59 кг. Зараз моя вага – 69 кг. Просто залишу ці фото тут. Як мотивацію. Отже, розпочинаю боротьбу з накопиченою "десяточкою"! Якщо цікаво, буду ділитися з вами своїми успіхами і новими правилами.", – написала співачка.

Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Втім, шанувальники відзначили, що Джамала і зараз виглядає приголомшливо.

Скріншот Instagram

Раніше Джамала показала своїх старших дітей на відпочинок в Єгипті.

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