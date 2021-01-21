Розвантажувальні дні: чи мають вони бути і якими
Практикувати таку дієту можна раз на тиждень і дотримуватися питного режиму
Так, до весни, коли требао буде знімати верхній одяг і намагатися приховати зайві кілограми, залишилося багато часу. Але ж і позбавитися зайвої ваги виходить не так швидко, правда? Тому починаємо налаштовуватися, а ще краще – починаємо ставати стрункішими – зараз. Можна ввести в раціон детокс-супи і детокс-напої, займатися спортом, а можна влаштовувати собі розвантажувальні дні. Нутриціолог Яна Легеза детально розповіла про варіанти "розвантаження" і дала важливі рекомендації.
"Почну з того, що "розвантаження" можна робити 1 раз на тиждень. Можна й два дні, але не більше, бо потім почнеться набір ваги після сильно зниженого калоража. Добовий раціон у розвантажувальні дні не має перевищувати 1000 калорій. Вечерю бажано закінчити до 19-00. Пити 1,5 літра води. Розвантажувальні дні практикувати у вільний від роботи час".
Цей варіант "найголодніший". На добу треба 1,5 літра йогурту. Його потрібно розділити на кілька прийомів їжі. Пити кожні дві години. Краще влаштовувати розвантажувальний день на домашньому йогурті у вільні від роботи дні.
Гречка багата корисними вітамінами та харчовими волокнами. Вони покращують роботу шлунково-кишкового тракту і запускають обмінні процеси в організмі. Необхідно залити на ніч окропом 250 грамів гречки. Цю кількість слід розділити на рівні частини і їсти упродовж дня через рівні проміжки часу. Додайте до раціону 3 зелених яблука. Їх необхідно вживати в якості перекусу між прийомами їжі.
Цей цитрусовий справжній "двигун" жироспалювальних процесів. На сніданок можна з'їсти чверть грейпфрута, половинку яблука і випити чашку зеленого чаю. Другий сніданок – це салат з овочів і фруктів (білокачанна капуста, морква, яблуко), заправлений чайною ложкою оливкової олії. На обід – 100 грамів коричневого рису і шматочок курячої грудки без шкіри. Полудень – чверть грейпфрута, половина ківі. Вечеря – 300 мл натурального йогурту. Таке розвантаження можна проводити від 3 до 5 днів поспіль.
Рис допомагає вивести з організму зайву рідину і солі. Краще неочищений рис, у ньому більше вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. На добу відваріть 400 грамів бурого рису і розділіть на кілька прийомів їжі. Їсти потрібно через рівні проміжки часу. Пити можна зелений чай без цукру.
2 кг яблук розділити на 6 прийомів їжі протягом дня. Але не свіжих. Так як може початися посилена перистальтика кишечника і газоутворення. Краще їх запекти без цукру. Такий день на яблуках може бути тільки один. У перервах між прийомами яблук треба пити чисту воду і зелений чай.
Відмінний варіант розвантажувального дня – зелені овочі та фрукти цілий день у відварному або свіжому вигляді (броколі, цукіні, яблука, селера, зелень, авокадо).
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Під час цього розвантажувального дня вас не переслідуватиме почуття голоду. Адже у вас будуть вуглеводні та білкові прийоми їжі: ранок – гречка, перекус грейпфрут, обід – м'ясо або риба – 100-150 г, зелений чай, кава. Перекус – 0,5 авокадо на рисовий хлібець. Вечеря – 2 яйця в будь-якому вигляді, чай з ромашки.
І найголовніше: перед тим, як почати практикувати розвантажувальні дні, потрібна обов'язкова консультація з дієтологом, під кожен організм і стан здоров'я.
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