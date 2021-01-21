Розвантажувальні дні: чи мають вони бути і якими

Практикувати таку дієту можна раз на тиждень і дотримуватися питного режиму

Так, до весни, коли требао буде знімати верхній одяг і намагатися приховати зайві кілограми, залишилося багато часу. Але ж і позбавитися зайвої ваги виходить не так швидко, правда? Тому починаємо налаштовуватися, а ще краще – починаємо ставати стрункішими – зараз. Можна ввести в раціон детокс-супи і детокс-напої, займатися спортом, а можна влаштовувати собі розвантажувальні дні. Нутриціолог Яна Легеза детально розповіла про варіанти "розвантаження" і дала важливі рекомендації.

Фото: Яна Легеза, нутриціолог

"Почну з того, що "розвантаження" можна робити 1 раз на тиждень. Можна й два дні, але не більше, бо потім почнеться набір ваги після сильно зниженого калоража. Добовий раціон у розвантажувальні дні не має перевищувати 1000 калорій. Вечерю бажано закінчити до 19-00. Пити 1,5 літра води. Розвантажувальні дні практикувати у вільний від роботи час".

Натуральний йогурт, домашній

Фото: freepik.com

Цей варіант "найголодніший". На добу треба 1,5 літра йогурту. Його потрібно розділити на кілька прийомів їжі. Пити кожні дві години. Краще влаштовувати розвантажувальний день на домашньому йогурті у вільні від роботи дні.

Гречка

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Гречка багата корисними вітамінами та харчовими волокнами. Вони покращують роботу шлунково-кишкового тракту і запускають обмінні процеси в організмі. Необхідно залити на ніч окропом 250 грамів гречки. Цю кількість слід розділити на рівні частини і їсти упродовж дня через рівні проміжки часу. Додайте до раціону 3 зелених яблука. Їх необхідно вживати в якості перекусу між прийомами їжі.

Грейпфрут

Фото: freepik.com

Цей цитрусовий справжній "двигун" жироспалювальних процесів. На сніданок можна з'їсти чверть грейпфрута, половинку яблука і випити чашку зеленого чаю. Другий сніданок – це салат з овочів і фруктів (білокачанна капуста, морква, яблуко), заправлений чайною ложкою оливкової олії. На обід – 100 грамів коричневого рису і шматочок курячої грудки без шкіри. Полудень – чверть грейпфрута, половина ківі. Вечеря – 300 мл натурального йогурту. Таке розвантаження можна проводити від 3 до 5 днів поспіль.

Рис

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Рис допомагає вивести з організму зайву рідину і солі. Краще неочищений рис, у ньому більше вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. На добу відваріть 400 грамів бурого рису і розділіть на кілька прийомів їжі. Їсти потрібно через рівні проміжки часу. Пити можна зелений чай без цукру.

Яблука

Фото: Depositphotos

2 кг яблук розділити на 6 прийомів їжі протягом дня. Але не свіжих. Так як може початися посилена перистальтика кишечника і газоутворення. Краще їх запекти без цукру. Такий день на яблуках може бути тільки один. У перервах між прийомами яблук треба пити чисту воду і зелений чай.

Зелені овочі та фрукти

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Відмінний варіант розвантажувального дня – зелені овочі та фрукти цілий день у відварному або свіжому вигляді (броколі, цукіні, яблука, селера, зелень, авокадо).

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Вуглеводно-білковий розвантажувальний день

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Під час цього розвантажувального дня вас не переслідуватиме почуття голоду. Адже у вас будуть вуглеводні та білкові прийоми їжі: ранок – гречка, перекус грейпфрут, обід – м'ясо або риба – 100-150 г, зелений чай, кава. Перекус – 0,5 авокадо на рисовий хлібець. Вечеря – 2 яйця в будь-якому вигляді, чай з ромашки.

І найголовніше: перед тим, як почати практикувати розвантажувальні дні, потрібна обов'язкова консультація з дієтологом, під кожен організм і стан здоров'я.

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