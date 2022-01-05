Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚡ У Харкові обвалився будинок 💼 Політичні прогнози 2022 🍰 Готуємо на Різдво

Пісні року

Чек-лист на січень

Підсумки року

Шоу "Маска"-2

Різдво 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Лікар Комаровський пояснив, як допомогти дитині, щоб не закладало вуха

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 січня, 07:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зробити комфортним політ дитині допоможе питво та сольові краплі в ніс. Євген Комаровський радить брати в літак малюків, яким вже більше 2-х тижнів
Допомогти дитині, щоб їй не закладало вуха, можна давши малюкові їжу чи питво
Допомогти дитині, щоб їй не закладало вуха, можна давши малюкові їжу чи питво / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на обмеження через пандемію, багато українців продовжують подорожувати і беруть із собою маленьких дітей. Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" дав кілька порад батькам, як зробити комфортним політ для малюків .

Досі існує думка, що маленьких дітей не можна брати з собою, якщо ви збираєтесь летіти. Інакше це зашкодить здоров'ю дитини.

Реклама

Ви можете літати з малюками будь-якого віку, – сказав лікар Комарівський програмі "Ранок з Україною". – Але є один невеликий виняток. Як правило, не рекомендується брати із собою новонароджених дітей.

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, це пов'язано з анатомічною структурою під назвою "слухова труба", яка знаходиться між вухом та носом. Через неї здійснюється вентиляція в порожнині вуха.

Можна літати з дітьми старше 2-х тижнів від народження, "озброївшись" сольовими краплями для носа та питтям
Можна літати з дітьми старше 2-х тижнів від народження, "озброївшись" сольовими краплями для носа та питтям / Фото: unsplash.com

У малюків, особливо у новонароджених та недоношених дітей, ця труба дуже тоненька. І під час польоту за рахунок різниці тиску можливий її спазм, що викликає дуже неприємні відчуття і надалі загрожує певними ускладненнями.

Реклама

Перші два тижні після народження малюка (або якщо він недоношений) краще утриматися від польоту", – порадив кандидат медичних наук в інтерв'ю для каналу "Україна.

Проте Євген Комаровський попередив, що у процесі польоту пасажирів супроводжують два варіанти небезпек.

Перша небезпека: в салоні літака дуже сухе повітря , тому можливе пересихання слизових оболонок, що викликає певний дискомфорт. Якщо політ тривалий, краще взяти з собою сольові крапельки і капати в носик дитини, щоб не пересихала слизова.

Друга небезпека: під час посадки літака виникає спазм слухової труби. Це може призводити до болю у вусі та до закладеності вух.

Реклама

Тому як тільки оголосили, що літак йде на посадку, бажано дати дитині їжу чи питво. Саме ковтальні рухи полегшують спазм.

У деяких ситуаціях під час посадки літака лікарі рекомендують використовувати судинозвужувальні краплі, які капаються в ніс . Але вибрати цей препарат потрібно з лікарем напередодні подорожі.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

Також читайте: "Що пити дитині під час ГРВІ, щоб одужати".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#людина_цього_дня
4 січня. Едріан Сміт. Цього дня 12 рокі тому (2010) у місті Дубай відбулося урочисте відкриття хмарочоса “Бурдж-Халіфа”, спроектованого американським архітектором Едріаном Смітом…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Рейтинг Apple
Найкращі подкасти світу
1
Дитяча книга з Метью Віннером Дитяча книга з Метью Віннером
2
Добре всередині з лікарем Беккі Добре всередині з лікарем Беккі
3
Бодібілдери з Меттом Роджерсом Бодібілдери з Меттом Роджерсом
4
Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Політика брючного костюма з Сарою Стюарт
5
Терапія для підлітків з Гаелем Айтором Терапія для підлітків з Гаелем Айтором
Що ще послухати
Особистий досвід
Навіщо вакцинуватися від COVID-19
Чесний відгук
Рейтинг The New York Times
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Найкращі фотозони столиці
Хочу оновити Instgram
Альтернатива ігристому
Набридло шампанське?
Хочу експериментів
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
3 - 9 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти