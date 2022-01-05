Лікар Комаровський пояснив, як допомогти дитині, щоб не закладало вуха

Незважаючи на обмеження через пандемію, багато українців продовжують подорожувати і беруть із собою маленьких дітей. Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" дав кілька порад батькам, як зробити комфортним політ для малюків .
Досі існує думка, що маленьких дітей не можна брати з собою, якщо ви збираєтесь летіти. Інакше це зашкодить здоров'ю дитини.
Ви можете літати з малюками будь-якого віку, – сказав лікар Комарівський програмі "Ранок з Україною". – Але є один невеликий виняток. Як правило, не рекомендується брати із собою новонароджених дітей.
За словами лікаря-педіатра вищої категорії, це пов'язано з анатомічною структурою під назвою "слухова труба", яка знаходиться між вухом та носом. Через неї здійснюється вентиляція в порожнині вуха.
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У малюків, особливо у новонароджених та недоношених дітей, ця труба дуже тоненька. І під час польоту за рахунок різниці тиску можливий її спазм, що викликає дуже неприємні відчуття і надалі загрожує певними ускладненнями.
Перші два тижні після народження малюка (або якщо він недоношений) краще утриматися від польоту", – порадив кандидат медичних наук в інтерв'ю для каналу "Україна.
Проте Євген Комаровський попередив, що у процесі польоту пасажирів супроводжують два варіанти небезпек.
Перша небезпека: в салоні літака дуже сухе повітря , тому можливе пересихання слизових оболонок, що викликає певний дискомфорт. Якщо політ тривалий, краще взяти з собою сольові крапельки і капати в носик дитини, щоб не пересихала слизова.
Друга небезпека: під час посадки літака виникає спазм слухової труби. Це може призводити до болю у вусі та до закладеності вух.
Тому як тільки оголосили, що літак йде на посадку, бажано дати дитині їжу чи питво. Саме ковтальні рухи полегшують спазм.
У деяких ситуаціях під час посадки літака лікарі рекомендують використовувати судинозвужувальні краплі, які капаються в ніс . Але вибрати цей препарат потрібно з лікарем напередодні подорожі.
Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.
Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".
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