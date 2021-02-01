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Що таке "генетичне" харчування і чому дієти підходять не всім

Сьогодні, 09:54

Лікар каже, що біохімію харчування потрібно вчити в школі

Щоб називатися "дієтою", рекомендації повинні бути науково підтверджені. Про це "Сьогодні" розповіла лікар-дієтолог Оксана Скиталінська. Але іноді навіть авторитетні джерела дають неправдиві поради. Як не зіпсувати здоров'я новомодними дієтами – далі в матеріалі.

Сюжет Інни Христич і Василя Мартищенко
Відео: Сьогодні

Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська каже, що "дієтична" рекомендація, приймати тричі на день їжу на сніданок, обід і вечерю, а між ними повинні бути перекуси – зовсім неправильна. Все тому, що у людини, яка часто їсть їжу весь час високий рівень інсуліну, а якщо високий рівень інсуліну, їй неможливо буде фактично схуднути, пояснює експерт.

Біохімію харчування, вважає лікар, потрібно вчити в школі. Тоді менше ожиріння, інсультів і інфарктів.

Яким повинен бути здоровий денний раціон

Половину вашої тарілки повинні займати різні рослинні продукти: овочі, фрукти, ягоди. Ще одну половинку від половинки повинні займати білкові продукти: яйця, нежирне м'ясо, риба, бобові, гриби. І ще одну таку чвертку повинні займати зернові продукти.

Чому дієти підходять не всім
Чому дієти підходять не всім
Фото: Depositphotos

Чому одним дієта підходить, а іншим – шкодить?

Дієта може не підходити людині через індивідуальне неприйняття продуктів.

Лікар-імунолог, генетик Людмила Гончарова говорить, що якщо в дієті написано, наприклад, що потрібно їсти курку і рис, а у вас немає ферменту на розщеплення курки – тоді ваша імунна система заблокує засвоєння цього білка і буде запальний процес.

Що таке "генетичне" харчування

Про користь і шкоду певних речовин може розповісти ДНК-тест. Правда, коштує він 350 євро. "Генетичне" харчування – ще одна новомодна тенденція.

Чи впливають гени на інтелект і схильність до шкідливих звичок
Чи впливають гени на інтелект і схильність до шкідливих звичок
Фото: Pixabay

"Тобі можуть не підходити помідори, але підходити солодкий перець. Тобі може не підходити курка, а підходити індичка. Тобі може не підходи телятина, а підходити якась риба, хек або минтай"- пояснила генетик.

Чи варто робити ДНК-тест? Досить просто їсти більше овочів і менше жирів? А може, спробувати новомодну дієту? Тут кожен вибирає, що йому до душі.

Тим часом ми з'ясували 10 вправ для схуднення з фітнес-гумками в домашніх умовах.

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Джерело: Сьогодні
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