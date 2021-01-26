Хлопець тиждень їв лише картоплю: як змінилося його тіло (фото)

Хлопець готував страви без додавання солі та масла

Американський блогер Роб Рівера провів незвичайний експеримент: хлопець сів на експериментальну дієту, за умовами якої весь його раціон складався тільки з картоплі. Через кілька днів він помітив зміни у своєму самопочутті й поділився цим із підписниками.

На експеримент Рівера відвів тиждень, упродовж якого він харчувався виключно картоплею. Хлопець готував її (варив і смажив) без додавання солі та олії, а також пив тільки чай і каву без кофеїну.

На момент початку дієти Рівера важив 62 кілограми.

Фото: Instagram | On The Cheap Tip

У якийсь момент Рівера звернувся до лікаря і зробив аналіз крові.

"У мене дуже сильно впав рівень цукру та електролітів у крові. Щоб вирішити цю проблему, мені довелося включити в свій раціон трохи фруктів і додавати трохи солі в їжу, оскільки мені не вистачало енергії", – розповідає Роб Рівера на своєму YouTube-каналі.

Фото: Instagram | On The Cheap Tip

Незважаючи на мінуси, картопляна дієта виявилася дієвою.

"Я схуд приблизно на три кілограми і втратив десь два сантиметри в талії. Загалом, вживання будь-якої низькокалорійної їжі протягом тижня приведе приблизно до такого ж результату, але без цукру і солі я не впорався б", – резюмував Роб.

Фото: Instagram | On The Cheap Tip

Однак Рівера зізнався, що ця дієта далася йому нелегко.

Фото: Instagram | On The Cheap Tip

До речі, картопля є дієтичним продуктом і містить у собі різні корисні компоненти: клітковину, білок, антиоксиданти, калій, вітаміни C і B6.

Фото: Instagram | On The Cheap Tip

Нагадаємо, це вже не перший подібний експеримент. Австралієць рік харчувався однією картоплею: як змінилося його тіло наразі.

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Крім цього, ми писали про британця, який чверть століття харчувався тільки крекерами.

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