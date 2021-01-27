Чим небезпечна пальмова олія і як мінімізувати її вплив: 2 поради дієтолога

Україна імпортує пальмову олію з Малайзії та Індонезії

В Україні рекордно подорожчало пальмова олія, а це значить, що продукти, до складу яких воно входить, теж піднімуться в ціні. Яку вартість буде мати продукт в найближчий місяць і чому краще відмовитися від пальмового масла, розповіла дієтолог Людмила Гончарова в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Що буде з цінами на продукти з пальмовою олією?

Україна імпортує пальмову олію з Малайзії та Індонезії. І зараз її вартість зросла в 10 разів у порівнянні з весняними цінами.

"Все, що імпортується, йде в валюті. Коли національна валюта падає, одночасно зростає ціна імпортних товарів. Так, мінімум на 16% в гривні в порівнянні з минулим роком зросла ціна", – пояснив виконавчий директор спілки споживачів України Максим Несмєянов.

Пальмову олію додають в багато продуктів Фото: Getty Images

Підвищення ціни на пальмову олію впливає і на вартість продуктів, до складу яких вона входить. А це молочні, кондитерські вироби і навіть ковбаси. За даними експертів, вартість продуктів з пальмовою олією в найближчому місяці виросте на 5-7%.

Чим небезпечна для здоров'я пальмова олія?

Важливо вміти розбиратися в складі продуктів, адже насправді – пальмова олія неймовірно шкідлива для організму. Все через перенасиченість жирами.

"Якщо ви щодня вживаєте якийсь хліб, тістечка, торти і т.п., то ця олія постійно знаходиться в крові, порушуючи термодинаміку крові і судин. І таким чином запускаються головні болі, алергічні реакції, подагра, інфаркти, інсульти, аж до онкологічних процесів", – розповіла дієтолог Людмила Гончарова.

Крім того, пальмову олію також додають в косметику, де вона не менш небезпечна.

"Якщо ви користуєтеся такими маслами, шкіра не дихає. Вона не взаємодіє з навколишнім середовищем – це призводить до ранніх ознак старіння і може викликати алергічні процеси", – застерігає експерт.

Як мінімізувати вплив пальмової олії

Близько 50 країн світу, серед них Німеччина, Британія і Швейцарія, планують заборонити використання пальмової олії в будь-яких продуктах. Віддають перевагу рослинній і кокосовій олії, які хоч і дорожче, але безпечніше. Україна ж поки що закуповує пальмову.

А щоб знизити ризики, дієтологи дають дві прості поради: або перейти на натуральні продукти, або просто вживати багато води. Банальні 2 літри на добу – насправді допомагають, тому що вимивають небезпечні речовини з організму людини.

Яке несправжнє масло продають в магазинах – дивіться відео:

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