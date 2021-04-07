Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

Как сделать антисептик для рук самому и как им правильно пользоваться

Пожалуй, важнейший вопрос на сегодняшний день – как защитить себя от коронавируса. Поэтому на "каждом углу" нас просят мыть руки или обрабатывать их антисептиками. Сегодня, во Всемирный день здоровья, как никогда актуально напомнить, что себя нужно беречь, в том числе не забывать пользоваться антисептиками.

Пока мир скован ковидом, мы рассказываем, какие антисептики лучше выбрать. Действительно ли антисептики эффективны и можно ли приготовить раствор для обработки рук самому? Мы спросили у нашего эксперта, врача-инфекциониста Олэны Бидованец, какие антисептики действительно нас защитят и как ими правильно пользоваться. А также узнали, что по этому поводу рекомендует ВОЗ и МОЗ Украины.

Елена Бидованец

Как часто пользоваться антисептиком и как правильно это делать

Пользоваться антисептиком нужно каждый раз после контакта с поверхностью всех потенциально загрязненных предметов. Особенно если после этого мы касаемся слизистых оболочек (глаз, носа, рта). А делаем мы это часто и непроизвольно. Обрабатывать руки также нужно после поездки в общественном транспорте. Мыть руки тоже важно: тщательное мытье рук с мылом (мыть следует 40-60 секунд) равнозначно пользованию антисептиком (наносите в течение 30 секунд). После использования антисептика, чтобы кожа рук не слишком сохла, можно взять крем для увлажнения.

Количество раствора, необходимое для дезинфекции – 3 мл (это примерно равно количеству, когда ладонь "лодочкой"). То есть это не 2-3 "пшика", а больше.

Особенно тщательно нужно обрабатывать участки около ногтей. В состав антисептика должны входить 60-80% спирта (этилового, пропилового, изопропилового) или 2% хлоргексидина.

Спирт и хлоргексидин – эти же антисептики советует ВОЗ

Антисептик на данный момент является единственным известными средством, которое быстро и эффективно устраняет с рук вредные микроорганизмы. Всемирная организация здравоохранения также рекомендует для минимизации риска заражения коронавирусом пользоваться антисептиками с содержанием спирта на менее 60%, а лучше 80%. Подойдут и антисептики с содержанием хлоргексидина (2%).

В составе антисептика должно быть 70-75% спирта Фото: Depositphotos

Антисептики со спиртом или спиртосодержащие салфетки?

Известно, что в Китае всем бесплатно раздавали антисептики с содержанием спирта 70%. Из-за того, что люди часто оставляли бутылку с дезинфицирующим средством без должного присмотра, возникали пожары. Поэтому помните, что обработанные спиртом вещи легко воспламеняются.

Кроме антисептиков в виде спреев подойдут и спиртосодержащие салфетки. Ими нужно обрабатывать не только руки, но и ключи, сумки, мобильные телефоны и планшеты.

А можно ли приготовить антисептик самому и как правильно это сделать?

По желанию можно сделать антисептики в домашних условиях. ВОЗ рекомендует следующий рецепт: смешать 800 мл этилового спирта, 40 мл перекиси водорода и 15 мл глицерина. Делать это желательно в стеклянной емкости. Можно добавить немного кипяченой или дистиллированной воды. Глицерин нужно добавлять обязательно, так как он увлажняет кожу и помогает ей лучше переносить постоянное использование спиртосодержащего спрея.

Хранить антисептик нужно при комнатной температуре, в темном месте и далеко от огня. Можно разлить средство в небольшие емкости. Сейчас такие продаются даже с дозатором.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно защитить себя от коронавируса.

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