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Аналізи на ВІЛ та гепатити безкоштовно – 4 причини, чому їх потрібно здати під час війни

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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17 травня, 07:00
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Якщо ви взагалі не перевірялися на ВІЛ та вірусні гепатити, то здайте аналізи крові не затягуючи. Кому особливо важливо зробити такі тести під час війни – у статті
Аналізи на ВІЛ та гепатити важливо здати саме під час війни, бо ризик інфікування зростає
Аналізи на ВІЛ та гепатити важливо здати саме під час війни, бо ризик інфікування зростає / Фото: Колаж: Сьогодні,

Поранення, переливання крові та сексуальне насильство, які, на жаль, є в Україні з початком вторгнення російської армії, підвищують ризик інфікування ВІЛ та вірусними гепатитами. Як перевірити свій ВІЛ-статус та де здати аналізи безкоштовно – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Нині у всіх зростає ризик заразитися ВІЛ-інфекцією чи вірусними гепатитами. Бо в країні війна, а отже, зараження може статися:

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  1. внаслідок незахищених статевих контактів, що особливо супроводжуються насильством;
  2. через пошкодження або зісковзування презервативу;
  3. також підвищують ризики контактів під час професійної діяльності: медичні працівники, військовослужбовці, рятувальники можуть бути поранені та контактувати з кров'ю та іншими біологічними рідинами людей з невідомим ВІЛ-статусом;
  4. плюс збільшується кількість оперативних втручань, що може призвести до збільшення ризику інфікування ВІЛ та вірусними гепатитами.

Швидко здати аналізи на гепатити та ВІЛ безкоштовно можна, звернувшись до свого сімейного лікаря або замовивши тест на сайті
Швидко здати аналізи на гепатити та ВІЛ безкоштовно можна, звернувшись до свого сімейного лікаря або замовивши тест на сайті

Так, швидко здати аналізи на гептаїти та ВІЛ безкоштовно можна, звернувшись:

  • до свого сімейного лікаря;
  • до кабінету "Довіра", центру СНІДу, який найближчий до вас;
  • у різних неурядових організаціях, наприклад AHF Ukraine;
  • в амбулаторії чи поліклініці за місцем проживання/знаходження.

Також можна замовити оральний тест на ВІЛ або пройти аналіз із допомогою самотестування за посиланнями (опція замовлення тесту відкрита для людей, які заповнили анкету ризику та отримали високий та середній результат) та на oraltest.org.ua.

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Чим раніше виявити вірус, тим менше шкоди буде завдано вашому здоров'ю, оскільки людина потрапляє під медичний нагляд і починає лікування.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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