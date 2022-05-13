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Причепився кліщ – що робити, якщо поряд немає лікарні і як дістати комаху самому

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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13 травня, 09:00
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Якщо "впіймали" кліща – не тисніть на нього і не виривайте комаху, викрутіть обертальними рухами пінцетом або через марлю, обробіть ранку та стежте за своїм станом
Якщо поряд немає лікарні та причепився кліщ, можна обережно дістати комаху самому
Якщо поряд немає лікарні та причепився кліщ, можна обережно дістати комаху самому / Фото: Колаж: Сьогодні,

Кліщі можуть атакувати не лише у лісі, а під час вигулу собаки, "зловити" ж кліща, рятуючись від обстрілів або переїжджаючи з місця на місце, на жаль, може кожен.

Кліщі небезпечні тим, що часто переносять збудників вірусних та бактеріальних захворювань. Як уникнути укусів кліща і що робити, їли комаха вже атакувала - розповіли в центрі громадського здоров'я МОЗ.

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Ця маленька комаха може жити на вашому тілі або тілі улюбленця близько двох тижнів! Кліща, що присмоктався, помічають не відразу, а через пару днів, коли місце укусу припухає, червоніє, а сам кліщ "роздмухується" у розмірі від крові.

Помічають кліща в основному, коли місце укусу припухає, червоніє, а сам кліщ "роздмухується" у розмірі від випитої крові
Помічають кліща в основному, коли місце укусу припухає, червоніє, а сам кліщ "роздмухується" у розмірі від випитої крові / Фото: pixabay.com

Врятуватися від кліщів допоможуть репеленти, закрите взуття та одяг, головний убір. Намагайтеся під час прогулянок не заходити глибоко у траву, оглядайте себе періодично. А вдома треба роздягнутися та ретельно оглянути себе, дітей, рідних, домашніх вихованців, якщо ви їх вигулювали.

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Якщо знайшли кліща, важливо:

  • не давити комаху на вашому тілі
  • не намагатися вирвати
  • не лити на кліща олію чи спирт.

Найкраще звернутися до травмпункту, де вам допоможуть витягнути кліща та проконсультують з приводу подальших дій. Якщо поряд немає лікарні, то акуратно викрутіть кліща обертальними рухами пінцетом чи через марлю.

Якщо немає можливості потрапити до травмпункту, то акуратно викрутіть кліща обертальними рухами пінцетом або через марлю.
Якщо немає можливості потрапити до травмпункту, то акуратно викрутіть кліща обертальними рухами пінцетом або через марлю.

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Місце укусу потрібно обробити антисептиком, а згодом здати аналіз крові на антитіла антитіла (IgM). Оскільки кліщ може інфікувати вас борельозом (хворобою Лайма) або кліщовим енцефалітом.

Протягом трьох тижнів після укусу кліща спостерігайте за своїм станом: щоденно вимірюйте температуру тіла. Якщо вона почала підвищуватися, а також на шкірі з'явилося почервоніння, яке росте і не минає, негайно зверніться до лікаря.

Також ми писали, які літні комахи найнебезпечніші і що робити після їх укусів.

А ще порадами, як забрати кліща, поділився Євген Комаровський.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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