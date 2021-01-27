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Який спецпаспорт дозволить подорожувати Європою в 2021 році

Сьогодні, 08:33

За допомогою QR-коду можна переглянути дані про власника і дату отримання вакцини

У 2020 році українці найчастіше літали відпочивати до Туреччини, Єгипту або в Емірати. Ці країни брали туристів за наявності негативного ПЛР-тесту. У 2021 році є надія, що свої кордони відкриють країни Євросоюзу, однак пускати туристів будуть за наявності так званого "Ковідного паспорту". Хто може отримати такий паспорт, скільки він буде коштувати, розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов і лікар Борис Бриль в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Подорожі в 2021 році
Подорожі в 2021 році
Фото: Getty Images

Спочатку COVID-19 вніс нові правила перебування в громадських місцях, потім – змусив на якийсь час забути про подорожі, а тепер – приніс нові документи. У країнах, де вже почалася масова вакцинація, людям видають так званий "Ковідній паспорт". Один з таких отримав лікар з Ізраїлю. Чоловік зізнається – "Ковідній паспорт" оформив простіше і швидше, ніж звичайний внутрішній або закордонний. Треба тільки зробити щеплення і пройти вакцинацію. Паспорт видається безкоштовно, відразу в електронному вигляді. За допомогою QR-коду можна переглянути дані про власника і дату отримання вакцини. Видають такий документ поки тільки на півроку.

"Повернувшись до Ізраїлю, я зможу не сидіти на карантині протягом 10 днів, – коментує лікар Борис Бриль. – Через деякий час країни підпишуть певну угоду, за якою люди, які зробили вакцинацію, зможуть подорожувати, літати, не сидячи на карантині".

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В Ізраїлі вакцину, а з нею і паспорт отримали вже 30% громадян. Незабаром такі паспорти почнуть видавати в Данії і Польщі. Угорщина вводить свій паспорт у вигляді мобільного додатку.

"У світі є міжнародні свідоцтва про вакцинацію, вони використовувалися, наприклад, при вакцинації від жовтої лихоманки. Їдучи в іншу країну, люди отримували відповідні документи. Я не виключаю, що може бути щось подібне й зараз", – прокоментував міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в програмі "Ранок з Україною".

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Зараз у світі оформлення паспорта – процедура не обов'язкова, але, якщо людина бажає подорожувати і не сидіти на карантині – необхідна. Але поки європейці і жителі інших країн планують майбутні відпустки, українці не поспішають бронювати квитки на відпочинок, тому що бояться змін.

Якщо ж ви хочете спланувати свою відпустку прямо зараз – туроператори пропонують путівки в Туреччину за ціною від 350 доларів з особи. Подорож до Єгипту буде коштувати від трьохсот двадцяти доларів – теж за одного. З березня відкрити кордони обіцяють на Кіпрі, ціна путівки стартує від чотирьох сотень за особу. Чекають туристів також елітні курорти, але й ціни тут вищі. Мальдіви і Домініканка – не менше тисячі доларів за путівку. Також популярним напрямком зараз є Занзібар – за відпочинок там муситимете заплатити від семисот доларів з особи.

Ковідній паспорт: що це таке – дивіться відео:

Раніше повідомлялося, що українців будуть вакцинувати в п'ять етапів – хто і коли отримає щеплення.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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мандри паспорт коронавірус
Джерело: Сьогодні
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