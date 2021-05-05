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Nike показав стильні кросівки, натхненні ігровою консоллю PlayStation 5

Сьогодні, 18:49

В їхній розробці брав участь і сам дизайнер приставки – Юджин Морісава

Вартість PlayStation 5 для багатьох стала розчаруванням. Зате кросівки, натхненні цією ігровою консоллю, обійдуться набагато дешевше – близько 3000 грн. Вони стали результатом колаборації Nike і баскетболіста Los Angeles Clippers Пола Джорджа.

Фото: Nike

У дизайні новинки вгадуються знакові риси PlayStation 5 – плавні лінії, білий і чорний кольори, принт із кнопок джойстика та фірмові логотипи. Також у модель PG 5 додали мінімалістичні сині акценти.

Фото: Nike

Кросівки тішать не тільки зовнішнім виглядом, але й якістю. Підошва створена з використанням інноваційної технології амортизації Air Strobel. Вона захищає стопу від надмірних навантажень, дозволяє комфортно бігати і займатися ігровими видами спорту. Сам Пол Джордж заявляє, що завдяки Nike PG 5 він може підтримувати маневреність, необхідну в баскетболі.

Фото: Nike

Нова модель кросівок надійде в продаж 14 травня.

Можливо, ви пропустили новину про інше цікаве взуття – кросівки Adidas х Lego з імітацією текстури конструктора.

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стиль кросівки Nike
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