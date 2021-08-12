Только не это: Японский дизайнер создал остроносые кроссовки Nike (фото)

Дизайнеры продолжают эксперимент на тему уродливых кроссовок, выпуская все новые варианты. Рассказываем о новой модели японца Михара Ясухиро и его виденьи кроссовок Nike

Новая модель Nike японского бренда Mihara Yasuhiro / Фото: Nike

Если вдруг вы не можете определиться, что надеть – кроссовки или туфли, японский дизайнер Михара Ясухиро решил этот вопрос за вас. Креативщик создал новые кроссовки с острым носком, такой себе вариант 2-в-1.

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Кроссовки Mihara Yasuhiro / Фото: Nike

За основу дизайнер взял модель Nike, которые ранее показали стильные кроссовки, вдохновленные игровой консолью PlayStation 5. Фасон кроссовок Air Force 1 Михара решил изменить только переднюю часть, остальные элементы остались такими же, как в оригинальной паре.

Кроссовки Mihara Yasuhiro / Фото: пресс-служба

Кроссовки вышли в разной цветовой гамме: черном, белом, неоново-желтом, красном и зеленом.

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Кроссовки Mihara Yasuhiro / Фото: пресс-служба

Купить обувь можно будет не раньше следующего года. В продажу они поступят весной. Цена на кроссовки пока остается неизвестной, как и доступность их для украинских потребителей.

Кроссовки Mihara Yasuhiro / Фото: пресс-служба

Остроносые кроссовки японского дизайнеры – это не первый эксперимент с обувью. Ранее Бейонсе создала спортивную обувь для Adidas с острым носком, аналогично и Рианна для Puma. Также свои интерпретации уже показывали в коллекциях бренд Альбера Эльбаза AZ Factory и дизайнер из Лондона Кико Костадинов.

Смотрите в ролике о популярной спортивной обуви:

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