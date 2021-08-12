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Только не это: Японский дизайнер создал остроносые кроссовки Nike (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
12 августа, 12:44
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Дизайнеры продолжают эксперимент на тему уродливых кроссовок, выпуская все новые варианты. Рассказываем о новой модели японца Михара Ясухиро и его виденьи кроссовок Nike
Новая модель Nike японского бренда Mihara Yasuhiro
Новая модель Nike японского бренда Mihara Yasuhiro / Фото: Nike

Если вдруг вы не можете определиться, что надеть – кроссовки или туфли, японский дизайнер Михара Ясухиро решил этот вопрос за вас. Креативщик создал новые кроссовки с острым носком, такой себе вариант 2-в-1.

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Кроссовки Mihara Yasuhiro
Кроссовки Mihara Yasuhiro / Фото: Nike

За основу дизайнер взял модель Nike, которые ранее показали стильные кроссовки, вдохновленные игровой консолью PlayStation 5. Фасон кроссовок Air Force 1 Михара решил изменить только переднюю часть, остальные элементы остались такими же, как в оригинальной паре.

Кроссовки Mihara Yasuhiro
Кроссовки Mihara Yasuhiro / Фото: пресс-служба

Кроссовки вышли в разной цветовой гамме: черном, белом, неоново-желтом, красном и зеленом.

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Кроссовки Mihara Yasuhiro
Кроссовки Mihara Yasuhiro / Фото: пресс-служба

Купить обувь можно будет не раньше следующего года. В продажу они поступят весной. Цена на кроссовки пока остается неизвестной, как и доступность их для украинских потребителей.

Кроссовки Mihara Yasuhiro
Кроссовки Mihara Yasuhiro / Фото: пресс-служба

Остроносые кроссовки японского дизайнеры – это не первый эксперимент с обувью. Ранее Бейонсе создала спортивную обувь для Adidas с острым носком, аналогично и Рианна для Puma. Также свои интерпретации уже показывали в коллекциях бренд Альбера Эльбаза AZ Factory и дизайнер из Лондона Кико Костадинов.

Смотрите в ролике о популярной спортивной обуви:

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Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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