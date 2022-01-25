Тіні Кароль – 37 років! Згадуємо найкрасивіші образи співачки

Зірка має приголомшливий смак і неймовірне почуття стилю, який, як і фірмовий голос, — її візитна картка.

Найкрасивіші образи Тіни Кароль / Фото: Колаж: Сьогодні

Лютий багатий на святкові дати та дні народження відомих людей. Раніше ми ділилися найромантичнішими фото першої леді та Володимира Зеленського на честь його 44-річчя, а тепер поговоримо про ще одну іменинницю дня, Тіну Кароль.

Тіна Кароль — одна з небагатьох зірок, хто може шикарно виглядати і в луку за 4500 тис. грн., і у важкому люксі. Але у виборі одягу співачка вважає за краще не акцентувати увагу на брендах, а більше зосереджуватися на деталях, фактурі та силуетах. За останній рік із артисткою відбулася повна трансформація, починаючи від її іміджу, і закінчуючи репертуаром. Експеримент пішов на користь улюблениці публіки, що їй постійно пишуть віддані шанувальники.

Реклама

Незважаючи на те, що сама Тіна Кароль не святкувала день народження з 25 років, цього дня ми вирішили нагадати її найзахопливіші образи.

Найкращі луки Тіни Кароль: топ-10

Також вам буде цікаво: 36-річна принцеса Брунея вийшла заміж