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Тіні Кароль – 37 років! Згадуємо найкрасивіші образи співачки

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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25 січня, 15:45
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Зірка має приголомшливий смак і неймовірне почуття стилю, який, як і фірмовий голос, — її візитна картка.
Найкрасивіші образи Тіни Кароль
Найкрасивіші образи Тіни Кароль / Фото: Колаж: Сьогодні

Лютий багатий на святкові дати та дні народження відомих людей. Раніше ми ділилися найромантичнішими фото першої леді та Володимира Зеленського на честь його 44-річчя, а тепер поговоримо про ще одну іменинницю дня, Тіну Кароль.

Тіна Кароль — одна з небагатьох зірок, хто може шикарно виглядати і в луку за 4500 тис. грн., і у важкому люксі. Але у виборі одягу співачка вважає за краще не акцентувати увагу на брендах, а більше зосереджуватися на деталях, фактурі та силуетах. За останній рік із артисткою відбулася повна трансформація, починаючи від її іміджу, і закінчуючи репертуаром. Експеримент пішов на користь улюблениці публіки, що їй постійно пишуть віддані шанувальники.

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Незважаючи на те, що сама Тіна Кароль не святкувала день народження з 25 років, цього дня ми вирішили нагадати її найзахопливіші образи.

Найкращі луки Тіни Кароль: топ-10

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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