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Образ дня: Тіна Кароль у образі вартістю 4,5 тис. грн

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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17 січня, 14:10
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Співачка поділилася у сторіс фотографією із стильної фотосесії рекламної кампанії Tina Karol Shop
Тіна Кароль показала, як виглядати стильно взимку 2022
Тіна Кароль показала, як виглядати стильно взимку 2022 / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль, яка на Танцях з зірками в Грузії не захотіла заспівати російською, показала, як сильно виглядати цієї зими. Співачка здивувала шанувальників кежуалу стилем.

Одна з найстильніших українських співачок Тіна Кароль показала чудовий лук для європейської зими 2022 року. Співачка поділилася новим образом у сторіс.

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Тіна Кароль показала, як одягатися цієї зими
Тіна Кароль показала, як одягатися цієї зими / Фото: instagram.com/tina_karol


В Instagram співачки з'явилося фото в образі з Tina Karol Shop та N7 enseven: молочній сукні міді за 2450 грн, замшевих кросівках Ginger кольору охра за 1990 грн та такого ж кольору дублянці.

Молочна сукня N7 enseven за 2450 грн, як у Тіни Кароль
Молочна сукня N7 enseven за 2450 грн, як у Тіни Кароль / Фото: Инстаграм

Замшеві кросівки із Tina Karol Shop за 1990 грн
Замшеві кросівки із Tina Karol Shop за 1990 грн / Фото: instagram.com/tina_karol

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Дублянка з Tina Karol Shop
Дублянка з Tina Karol Shop / Фото: Инстаграм

Зазначимо, що багато речей на сайті Tina Karol Shop зараз продаються за величезною знижкою.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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