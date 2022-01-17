Образ дня: Тіна Кароль у образі вартістю 4,5 тис. грн

Тіна Кароль, яка на Танцях з зірками в Грузії не захотіла заспівати російською, показала, як сильно виглядати цієї зими. Співачка здивувала шанувальників кежуалу стилем.
Одна з найстильніших українських співачок Тіна Кароль показала чудовий лук для європейської зими 2022 року. Співачка поділилася новим образом у сторіс.
В Instagram співачки з'явилося фото в образі з Tina Karol Shop та N7 enseven: молочній сукні міді за 2450 грн, замшевих кросівках Ginger кольору охра за 1990 грн та такого ж кольору дублянці.
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Зазначимо, що багато речей на сайті Tina Karol Shop зараз продаються за величезною знижкою.
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