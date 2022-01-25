Наряд з діамантами та розкішна посмішка: 36-річна принцеса Брунея вийшла заміж

Вчора ми насолоджувалися неймовірною фотосесією принца Данського Миколи для Vogue, а сьогодні пропонуємо вам поринути в справжнісіньку східну казку: принцеса Фадзілла з Брунея вийшла заміж і зачарувала світ фотографіям урочистостей.
31 грудня стало відомо про заручини, а ось урочистості розпочалися 16 січня та тривали весь тиждень. Весілля 36-річної принцеси Фадзілла з Брунея та її таємничого нареченого Аванг Абдуллу Набіль Махмуд Аль-Хашімі, про який майже нічого не відомо, крім інформації індонезійської преси, ніби "красивий іноземець" володіє мережею кав'ярень у країні, проходила 7 днів.
Першими фотографіями розкішного заходу поділився у Instagram малайзійський дизайнер Бернар Чандран. Потім знімки з'явилися на сторінці брата принцеси Фадзіли.
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Молодята були одягнені в урочисте вбрання, посипане діамантами. Голову принцеси покривала шовкова хустка, фата з мережива і фамільна діадема з дорогоцінного каміння.
Батько принцеси Фадзілла, султан Брунея Хассанал Болкіах – це одні з найбагатших людей на планеті. Його статки налічують не менше 20 мільярдів доларів. Мама нареченої – Маріам Абдул Азіз, колишня стюардеса та друга дружина свого чоловіка. А сама принцеса – дев'ята із дванадцяти дітей.
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