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Наряд з діамантами та розкішна посмішка: 36-річна принцеса Брунея вийшла заміж

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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25 січня, 10:21
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Дочка султана Брунея, 75-річного мільярдера Хассанала Болкіаха, Фадзілла Любабул, вийшла заміж за "красивого іноземця"
Найкрасивіша принцеса Брунея вийшла заміж
Найкрасивіша принцеса Брунея вийшла заміж / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора ми насолоджувалися неймовірною фотосесією принца Данського Миколи для Vogue, а сьогодні пропонуємо вам поринути в справжнісіньку східну казку: принцеса Фадзілла з Брунея вийшла заміж і зачарувала світ фотографіям урочистостей.

31 грудня стало відомо про заручини, а ось урочистості розпочалися 16 січня та тривали весь тиждень. Весілля 36-річної принцеси Фадзілла з Брунея та її таємничого нареченого Аванг Абдуллу Набіль Махмуд Аль-Хашімі, про який майже нічого не відомо, крім інформації індонезійської преси, ніби "красивий іноземець" володіє мережею кав'ярень у країні, проходила 7 днів.

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Першими фотографіями розкішного заходу поділився у Instagram малайзійський дизайнер Бернар Чандран. Потім знімки з'явилися на сторінці брата принцеси Фадзіли.

Принцеса принцеса Брунея Фадзілла, її наречений та брат
Принцеса принцеса Брунея Фадзілла, її наречений та брат / Фото: Инстаграм

Молодята були одягнені в урочисте вбрання, посипане діамантами. Голову принцеси покривала шовкова хустка, фата з мережива і фамільна діадема з дорогоцінного каміння.

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Весілля принцеси Фадзілли Любабул проходило 7 днів
Весілля принцеси Фадзілли Любабул проходило 7 днів / Фото: Инстаграм

Батько принцеси Фадзілла, султан Брунея Хассанал Болкіах це одні з найбагатших людей на планеті. Його статки налічують не менше 20 мільярдів доларів. Мама нареченої Маріам Абдул Азіз, колишня стюардеса та друга дружина свого чоловіка. А сама принцеса – дев'ята із дванадцяти дітей.

Дочка султана Брунея принцеса Фадзілла Любабул вийшла заміж
Дочка султана Брунея принцеса Фадзілла Любабул вийшла заміж / Фото: Инстаграм

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Дочка султана Брунея принцеса Фадзілла Любабул вийшла заміж
Дочка султана Брунея принцеса Фадзілла Любабул вийшла заміж / Фото: Инстаграм

Дочка султана Брунея принцеса Фадзілла Любабул вийшла заміж
Дочка султана Брунея принцеса Фадзілла Любабул вийшла заміж / Фото: Инстаграм

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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