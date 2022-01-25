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Тине Кароль – 37 лет! Вспоминаем самые красивые образы певицы

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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25 января, 15:45
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Звезда имеет потрясающий вкус и невероятное чувство стиля, который, как и фирменный голос — ее визитная карточка
Самые красивые образы Тины Кароль
Самые красивые образы Тины Кароль / Фото: Коллаж: Сегодня

Февраль богат праздничными датами и днями рождения известных людей. Ранее мы делились самыми романтичными фото первой леди и Владимира Зеленского в честь его 44-летия, а теперь поговорим об еще одной имениннице дня, Тине Кароль.

Тина Кароль — одна из немногих звезд, кто может шикарно выглядеть и в луке за 4500 тыс. грн., и в тяжелом люксе. Но в выборе одежды певица предпочитает не акцентировать внимание на брендах, а больше сосредотачиваться на деталях, фактуре и силуэтах. За последний год с артисткой произошла полная трансформация, начиная от ее имиджа, и заканчивая репертуаром. Эксперимент пошел на пользу любимице публики, о чем ей постоянно пишут преданные поклонники.

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Несмотря на то, что сама Тина Кароль не праздновала день рождения с 25 лет, в этот день мы решили напомнить ее самые захватывающие образы.

Лучшие луки Тины Кароль: топ-10

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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