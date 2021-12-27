Красивий хлопець: 10 стильних виходів Тімоті Шаламе на червоних доріжках (фото)

Один із найперспективніших молодих акторів Голлівуду

Стиль Тімоті Шаламе / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 27 грудня, одному з найперспективніших акторів Голлівуду, Тімоті Шаламе, виповнилося 26 років.

Тімоті народився в Нью-Йорку в 1995 році в сім'ї танцівниці та перекладача. З ранніх років хлопець вивчав мови та театральне мистецтво, хоч і мріяв бути футболістом. Шаламе навчався у Вищій школі музики та виконавчих мистецтв Фьорелло Ла Гуардії у Нью-Йорку.

Реклама

Кар'єра Тімоті почалася з рекламних роликів, театральних вистав і невеликих ролях у кіно. Поки його не помітив Лука Гуаданьїно. Роль 17-річного Еліо у романтичній драмі "Клич мене своїм ім'ям" принесла Шаламе визнання критиків та славу.

Кадр з фільму "Клич мене своїм ім'ям" / Фото: Imdb.com

У свої 26 років актор може похвалитися номінаціями на Оскар, BAFTA, Золотий глобус та багато інших.

Реклама

Ні для кого не секрет, що Тімоті Шаламе приковує до себе увагу мільйонів шанувальників у світі кожним своїм образом, у якому він з'являється на заходах та червоних доріжках. Цікаво, що актор підтримує бренди, орієнтовані на сталий розвиток, серед яких Haider Ackermann, Prada та Stella McCartney.

На честь дня народження одного з найталановитіших акторів Голлівуду, згадуємо його найкращі виходи.

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Реклама

Тімоті Шаламе / Фото: vogue.ua

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Читайте також: Вайнона Райдер та Тімоті Шаламе знялися в рекламі за мотивами фільму "Едвард руки-ножиці"