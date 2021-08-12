Дивіться: Найстильніші гості на презентації нового телесозона каналу "Україна" (фото)

Телеканал "Україна" провів презентацію нового телесезону, прем'єри якого відбудуться вже в кінці серпня: масштабні шоу з неймовірними спецефектами, нові серіали і трансформації вже відомих проектів
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
Перша гучна прем'єра відбудеться 21 серпня – народне вокальне шоу "Співають всі". Вперше в історії українського телебачення таланти учасників оцінюватиме не кілька селебріті, а сотні зірок шоу-бізнесу.
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Мегапопулярне шоу "Маска", яке в минулому сезоні збирало мільйони глядачів біля екрану, отримало продовження на другий сезон.
Ну а самим яскравим шоу в прямому ефірі стане масштабний концерт на День Незалежності. 24 серпня телеканал "Україна" привітає країну з 30-м днем народження.
У новому сезоні на глядачів чекає прем'єра відразу 4 серіалів:
"Люся Інтерн" з неперевершеною Риммою Зюбіної,
"Топтун" з Михайлом Кукуюком,
"Дитячий охоронець"
"Водна поліція".
Також програма "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" буде виходити в оновленому форматі з надсучасною і супертехнологічною студією, похвалитися якої не може жодна підсумкова програма українського телебачення.
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Дивіться кращі образи гостей з червоної доріжки презентації проектів телеканалу "Україна".
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
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/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
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/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
Дивіться відео про прем'єри нового сезону телеканалу "Україна" :
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.