Смотрите: самые стильные гости на презентации нового телесозона канала "Украина" (фото)

Телеканал "Украина" провел презентацию нового телесезона, премьеры которого состоятся уже в конце августа: масштабные шоу с невероятными спецэффектами, новые сериалы и трансформации уже известных проектов
Алена Винницкая, Анастасия Приходько, Олег Машуковский, Владимир Остапчук и Кристина Гор / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Первая громкая премьера телеканала "Украина", который провел презентацию нового сезона, состоится 21 августа – народное вокальное шоу "Співають всі". Впервые в истории украинского телевидения таланты участников будет оценивать ни несколько селебрити, а сотни звезд шоу-бизнеса.
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Мегапопулярное шоу "Маска", которое в прошлом сезоне собирало миллионы зрителей у экрана, получило продление на второй сезон.
Ну а самым ярким шоу в прямом эфире станет масштабный концерт на День Независимости. 24 августа телеканал "Украина" поздравит страну с 30-м днем рождения.
В новом сезоне зрителей ждет премьера сразу 4 сериалов:
"Люся Интерн" с непревзойденной Риммой Зюбиной,
"Топтун" с Михаилом Кукуюк,
"Детский охранник"
"Водная полиция".
Также программа "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" будет выходить в обновленном формате со сверхсовременной и супертехнологичной студией, похвастаться которой не может ни одна итоговая программа украинского телевидения.
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Поздравить канал со стартом нового сезона пришли: Наталья Могилевская, Алена Винницкая, Анастасия Приходько, Лилия Ребрик, Ольга Цибульская, Виктор Павлик, Влад Дарвин, Павло Зибров, Олег Панюта, и многие другие.
Смотрите лучшие наряды гостей с красной дорожки презентации проектов телеканала "Украина".
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.