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Смотрите: самые стильные гости на презентации нового телесозона канала "Украина" (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
12 августа, 17:34
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Телеканал "Украина" провел презентацию нового телесезона, премьеры которого состоятся уже в конце августа: масштабные шоу с невероятными спецэффектами, новые сериалы и трансформации уже известных проектов
Алена Винницкая, Анастасия Приходько, Олег Машуковский, Владимир Остапчук и Кристина Гор
Алена Винницкая, Анастасия Приходько, Олег Машуковский, Владимир Остапчук и Кристина Гор / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Первая громкая премьера телеканала "Украина", который провел презентацию нового сезона, состоится 21 августа – народное вокальное шоу "Співають всі". Впервые в истории украинского телевидения таланты участников будет оценивать ни несколько селебрити, а сотни звезд шоу-бизнеса.

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Мегапопулярное шоу "Маска", которое в прошлом сезоне собирало миллионы зрителей у экрана, получило продление на второй сезон.

Ну а самым ярким шоу в прямом эфире станет масштабный концерт на День Независимости. 24 августа телеканал "Украина" поздравит страну с 30-м днем ​​рождения.

В новом сезоне зрителей ждет премьера сразу 4 сериалов:

  • "Люся Интерн" с непревзойденной Риммой Зюбиной,
  • "Топтун" с Михаилом Кукуюк,
  • "Детский охранник"
  • "Водная полиция".

Также программа "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" будет выходить в обновленном формате со сверхсовременной и супертехнологичной студией, похвастаться которой не может ни одна итоговая программа украинского телевидения.

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Поздравить канал со стартом нового сезона пришли: Наталья Могилевская, Алена Винницкая, Анастасия Приходько, Лилия Ребрик, Ольга Цибульская, Виктор Павлик, Влад Дарвин, Павло Зибров, Олег Панюта, и многие другие.

Смотрите лучшие наряды гостей с красной дорожки презентации проектов телеканала "Украина".

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Алена Винницкая
Алена Винницкая / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анастасия Приходько и Олег Машуковский
Анастасия Приходько и Олег Машуковский / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Влад Дарвин
Влад Дарвин / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Владимир Остапчук и Кристина Гор
Владимир Остапчук и Кристина Гор / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Монро
Монро / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Римма Зюбина
Римма Зюбина / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Лилия Ребрик и Андрей Дикий
Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Ольга Цибульская
Ольга Цибульская / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ирма Витовская
Ирма Витовская / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Олег Панюта
Олег Панюта / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анастасия Иванова
Анастасия Иванова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Гостья вечера
Гостья вечера / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Lilu
Lilu / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Павло Зибров с супругой
Павло Зибров с супругой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Дядя Жора и Наталья Мичковская
Дядя Жора и Наталья Мичковская / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анна Панова с семьей
Анна Панова с семьей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ирина Фролова и Григорий Герман
Ирина Фролова и Григорий Герман / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Виктория Корогод
Виктория Корогод / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Виктор Павлик и гости вечера
Виктор Павлик и гости вечера / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Гости вечера
Гости вечера / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Марина Кухар
Марина Кухар / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Lida Lee
Lida Lee / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Смотрите видео о премьерах нового сезона телеканала "Украина":

Ранее мы рассказывали, как Канал Украина приступил к работе над вторым сезоном гипершоу "Маска" – чего ждать зрителям

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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