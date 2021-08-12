Смотрите: самые стильные гости на презентации нового телесозона канала "Украина" (фото)

Телеканал "Украина" провел презентацию нового телесезона, премьеры которого состоятся уже в конце августа: масштабные шоу с невероятными спецэффектами, новые сериалы и трансформации уже известных проектов

Алена Винницкая, Анастасия Приходько, Олег Машуковский, Владимир Остапчук и Кристина Гор / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Первая громкая премьера телеканала "Украина", который провел презентацию нового сезона, состоится 21 августа – народное вокальное шоу "Співають всі". Впервые в истории украинского телевидения таланты участников будет оценивать ни несколько селебрити, а сотни звезд шоу-бизнеса.

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Мегапопулярное шоу "Маска", которое в прошлом сезоне собирало миллионы зрителей у экрана, получило продление на второй сезон.

Ну а самым ярким шоу в прямом эфире станет масштабный концерт на День Независимости. 24 августа телеканал "Украина" поздравит страну с 30-м днем ​​рождения.

В новом сезоне зрителей ждет премьера сразу 4 сериалов:

"Люся Интерн" с непревзойденной Риммой Зюбиной,

"Топтун" с Михаилом Кукуюк,

"Детский охранник"

"Водная полиция".

Также программа "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" будет выходить в обновленном формате со сверхсовременной и супертехнологичной студией, похвастаться которой не может ни одна итоговая программа украинского телевидения.

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Поздравить канал со стартом нового сезона пришли: Наталья Могилевская, Алена Винницкая, Анастасия Приходько, Лилия Ребрик, Ольга Цибульская, Виктор Павлик, Влад Дарвин, Павло Зибров, Олег Панюта, и многие другие.

Смотрите лучшие наряды гостей с красной дорожки презентации проектов телеканала "Украина".

Наталья Могилевская / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Алена Винницкая / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анастасия Приходько и Олег Машуковский / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Влад Дарвин / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Владимир Остапчук и Кристина Гор / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Монро / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Римма Зюбина / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Ольга Цибульская / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ирма Витовская / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Олег Панюта / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анастасия Иванова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Гостья вечера / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Lilu / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Павло Зибров с супругой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Тоня Матвиенко / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Дядя Жора и Наталья Мичковская / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анна Панова с семьей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ирина Фролова и Григорий Герман / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Виктория Корогод / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Виктор Павлик и гости вечера / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Гости вечера / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Марина Кухар / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Lida Lee / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Смотрите видео о премьерах нового сезона телеканала "Украина":

Ранее мы рассказывали, как Канал Украина приступил к работе над вторым сезоном гипершоу "Маска" – чего ждать зрителям