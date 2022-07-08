Дивіться: красиві оголені тіла чоловіків у рекламі сумок (фото)

Шведський бренд Acne Studios випустив рекламну кампанію, присвячену їх знаковим аксесуарам – сумкам Musubi. Для роботи над проєктом дизайнери запросили американську художницю Талію Четріт.
Головними героями реклами стали танцівники. Талія вирішила сфотографувати абсолютно голих чоловіків і вивести на передній план їх прекрасні м'язисті тіла. Чоловіки позували в хитромудрих позах і з сумками Musubi. Фотографувала їх сама Талія на 35-мм плівкову камеру Nikon.
У своїх роботах Талія часто досліджує інтимність та сексуальність. Креативний директор Acne Studios Джонні Йоханссон розповів про проєкт:
Я давно захоплююся роботою Талії Четріт, тому що вона відноситься до всього особливо особисто. Цей проєкт був повністю її ідеєю — ми просто відправили їй кілька сумок, щоб вона сфотографувала, як вона забажає.
Серія знімків була надрукована як зовнішня реклама і буде поміщена на борди в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Майамі, Лондоні, Мілані та Берліні.
Також Acne Studios створили спеціальну інсталяцію у своїй штаб-квартирі у Стокгольмі, де зображення відображаються як на фасаді, так і в інтер'єрі.
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