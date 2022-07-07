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Зніміть це негайно: плащ Balenciaga з ефектом пташиного посліду вартістю 75 тис. грн (фото)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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7 липня, 19:10
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Креативності та вигадкам дизайнерів немає меж. Але скільки їх клієнти готові платити за одяг, який не хотілося б мати в гардеробі?
Новий витвір Демни Гвасалії з колекції Balenciaga літо 2022
Новий витвір Демни Гвасалії з колекції Balenciaga літо 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Люксові бренди вражають своїми витворами, а ціни на ці речі просто приголомшують. Не встигли ми відійти від диванів для котиків за 290 тис. грн від Gucci, як Balenciaga вирішили добити нас своєю творчістю.

У літній колекції бренду ми знайшли тренчі, які в якості принтів покриті бризками фарби так, що зовні вони нагадують голубиний послід. Плащі представлені у двох колірних варіантах – темно-зеленому та бежевому. Виконані вироби із бавовняної тканини.

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Тренч Balenciaga
Тренч Balenciaga

Тренч Balenciaga
Тренч Balenciaga

Вартість тренчу становить лише 75 тис. грн. Річ створена не лише для чоловіків, а й для жінок. Плащі створені у різних варіантах крою. Темно-зелений з рукавами реглан та поясом нагадує класичний варіант міжсезонного гардеробу. А бежевий має прямий крій із прихованими гудзиками.

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Тренч Balenciaga
Тренч Balenciaga

Тренч Balenciaga
Тренч Balenciaga

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Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає зумерів

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Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
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