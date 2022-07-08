Смотрите: красивые обнаженные тела мужчин в рекламе сумок (фото)

Рекламная кампания аксессуаров шведского бренда Acne Studios с голыми танцорами появится на бордах по всему миру. Смотрите красивые фото самых шикарных мужчин

Реклама Acne Studios / Фото: acnestudios.com

Шведский бренд Acne Studios выпустил рекламную кампанию, посвященную их знаковым аксессуарам – сумкам Musubi. Для работы над проектом дизайнеры пригласили американскую художницу Талию Четрит.

Главными героями рекламы стали танцовщики. Талия решила запечатлеть абсолютно голых мужчин и вывести на передний план их мускулистые тела. Мужчины позировали в замысловатых позах и с сумками Musubi. Фотографировала их сама Талия на 35-мм пленочную камеру Nikon.

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Реклама Acne Studios / Фото: acnestudios.com

В своих работах Талия часто исследует интимность и сексуальность. Креативный директор Acne Studios Джонни Йоханссон рассказал о проекте:

Я давно восхищаюсь работой Талии Четрит, потому что она относится ко всему особенно, очень лично. Этот проект был полностью ее идеей — мы просто отправили ей несколько сумок, чтобы она сфотографировала, как она пожелает.

Реклама Acne Studios / Фото: acnestudios.com

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Серия снимков была напечатана в качестве наружной рекламы и будет помещена на борды в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами, Лондоне, Милане и Берлине.

Реклама Acne Studios / Фото: acnestudios.com

Также Acne Studios создали специальную инсталляцию в своей штаб-квартире в Стокгольме, где изображения отображаются как на фасаде, так и в интерьере.

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Реклама Acne Studios / Фото: acnestudios.com

Реклама Acne Studios / Фото: acnestudios.com

Реклама Acne Studios / Фото: acnestudios.com

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