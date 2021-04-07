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Мати 8-річної українки, яка цілувалася з 13-річним блогером, заявила про домашнє насильство

Сьогодні, 12:21

Історія "кохання" малолітніх блогерів сколихнула соцмережі

Зовсім нещодавно Мережу сколихнули фото восьмирічної Мілани, яка позує у відвертому вбранні й цілується з 13-річним другом на ім'я Павло. Вони – популярні блогери з багатотисячною аудиторією. Однак їхньою поведінкою і знімками в Мережі зацікавилися правоохоронні органи.

У соцмережах фото "парочки" поширилися зі швидкістю світла і викликали хвилю обурення.

Восьмирічна блогерка Миілана та її друг Павло
Восьмирічна блогерка Миілана та її друг Павло
Фото: Instagram

А ось мати Мілани Дар'я, схоже, не бачить нічого поганого в тому, що її малолітня дочка таке робить. Навіть більше – вона веде всі акаунти Мілани в соцмережах.

"Це дуже дитяче, це не дорослі стосунки, як ви зараз говорите, це дуже дитячі стосунки", – каже Дар'я у відвертому інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

Дар'я з дочкою Міланою
Дар'я з дочкою Міланою
Фото: instagram.com/dashamaxanets

Мама дівчинки пояснює: Мілана не ходила до школи через те, що нібито дуже популярна і сім'я не знайшла відповідного навчального закладу.

"Вона зовсім не відстає в розвитку від однолітків. А затримка мовного розвитку – це наслідок того, що Мілана була свідком домашнього насильства! У нас у п'ять років дитина не могла скласти речення, говорила по складах. Коли ми пішли від мого чоловіка, нам просто нікуди було йти. У мене не було ні роботи, ні грошей. І тоді служби не цікавилися", – каже Дар'я.

Журналісти поцікавилися, чи бив колишній чоловік Дар'ю, але жінка відмовилася це коментувати.

Раніше ми повідомляли, що восьмирічна українка пояснила свої стосунки з 13-річним блогером.

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