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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Сукні, светри, кардигани та інші мастхеви осені в колекції Andre Tan і Катя Осадча

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
19 жовтня, 14:49
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Картини видатних українських художниць Тетяни Яблонської та Марії Примаченко прикрашають нову спільну колекцію Андре Тана та Каті Осадчої
Нова спільна колекція Андре Тана та Каті Осадчої
Нова спільна колекція Андре Тана та Каті Осадчої / Фото: пресслужба

Андре Тана та Катя Осадча представили нову спільну колекцію одягу під назвою Timeless. У капсулу увійшли: затишні светри з високим горлом, трикотажні брючні костюми і кардигани на великих ґудзиках, елегантні сукні та спідниці.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча
Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

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Також зірки включили і головні убори: кепки, обруч з бантом і капор – знакові аксесуари в гардеробі Каті.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча
Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Кольори колекції: білий, сірий і відтінки бежевого. Велику увагу Андре і Катя приділили матеріалам, вибравши ніжний шовк і м'який кашемір.

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Колекція Andre Tan X Катя Осадча
Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Варто звернути увагу на авторські принти капсули: на сукнях і светрах нанесені мальви і волошки з картин українських художниць Тетяни Яблонської та Марії Примаченко.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча
Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

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Ми з Катею багато років своєю професійною діяльністю популяризуємо Україну і українську культуру в світі. Для нас важлива національна самоідентифікація. Тому, починаючи роботу над нашою новою спільною колекцією, ми вирішили звернутися до творчості двох видатних українських художниць: Тетяни Яблонської та Марії Примаченко. Принти на сукнях, светрах і кардиганах створені за мотивами їх картин. Кожна квітка в малюнку має своє значення. Наприклад, волошка в українській традиції – це символ вірності, скромності і душевної краси, а мальва – любові до рідної землі і спадщини предків. Українські жінки вишивали ці квіти на одязі, як обереги. Це речі, які зігрівають не тільки тіло, а й душу,

- розповідає Андре Тан.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча
Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Телеведуча розповіла, що в новій капсулі вони з Андре Таном знову зробили ставку на речі не на один сезон, як в дизайні, так і з вибором матеріалів. Головним же критерієм залишився комфорт.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча
Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Для мене вже давно комфорт став чи не головним критерієм вибору повсякденного одягу. Взимку я роблю ставку на ті речі, в яких буду відчувати себе зручно і тепло під час перельотів і відряджень, прогулянок з дітьми та зустрічей з друзями. В нашій колекції Timeless ви знайдете універсальні речі, які будуть доречні в усіх цих ситуаціях, адже сучасній жінці іноді не вистачає часу на перевдягання,

- ділиться Катя Осадча.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча
Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Купити речі з нової колекції Andre Tan X Катя Осадча можна буде з 22 жовтня.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча
Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Колекція Andre Tan X Катя Осадча
Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Колекція Andre Tan X Катя Осадча
Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Колекція Andre Tan X Катя Осадча
Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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