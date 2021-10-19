Сукні, светри, кардигани та інші мастхеви осені в колекції Andre Tan і Катя Осадча

Картини видатних українських художниць Тетяни Яблонської та Марії Примаченко прикрашають нову спільну колекцію Андре Тана та Каті Осадчої

Нова спільна колекція Андре Тана та Каті Осадчої / Фото: пресслужба

Андре Тана та Катя Осадча представили нову спільну колекцію одягу під назвою Timeless. У капсулу увійшли: затишні светри з високим горлом, трикотажні брючні костюми і кардигани на великих ґудзиках, елегантні сукні та спідниці.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Реклама

Також зірки включили і головні убори: кепки, обруч з бантом і капор – знакові аксесуари в гардеробі Каті.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Кольори колекції: білий, сірий і відтінки бежевого. Велику увагу Андре і Катя приділили матеріалам, вибравши ніжний шовк і м'який кашемір.

Реклама

Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Варто звернути увагу на авторські принти капсули: на сукнях і светрах нанесені мальви і волошки з картин українських художниць Тетяни Яблонської та Марії Примаченко.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Реклама

Ми з Катею багато років своєю професійною діяльністю популяризуємо Україну і українську культуру в світі. Для нас важлива національна самоідентифікація. Тому, починаючи роботу над нашою новою спільною колекцією, ми вирішили звернутися до творчості двох видатних українських художниць: Тетяни Яблонської та Марії Примаченко. Принти на сукнях, светрах і кардиганах створені за мотивами їх картин. Кожна квітка в малюнку має своє значення. Наприклад, волошка в українській традиції – це символ вірності, скромності і душевної краси, а мальва – любові до рідної землі і спадщини предків. Українські жінки вишивали ці квіти на одязі, як обереги. Це речі, які зігрівають не тільки тіло, а й душу,

- розповідає Андре Тан.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Телеведуча розповіла, що в новій капсулі вони з Андре Таном знову зробили ставку на речі не на один сезон, як в дизайні, так і з вибором матеріалів. Головним же критерієм залишився комфорт.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Для мене вже давно комфорт став чи не головним критерієм вибору повсякденного одягу. Взимку я роблю ставку на ті речі, в яких буду відчувати себе зручно і тепло під час перельотів і відряджень, прогулянок з дітьми та зустрічей з друзями. В нашій колекції Timeless ви знайдете універсальні речі, які будуть доречні в усіх цих ситуаціях, адже сучасній жінці іноді не вистачає часу на перевдягання,

- ділиться Катя Осадча.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Купити речі з нової колекції Andre Tan X Катя Осадча можна буде з 22 жовтня.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Колекція Andre Tan X Катя Осадча / Фото: пресслужба

Читайте також: