Lifestyle
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України

Скільки коштує 1 вересня

З чим носити вишиванку

Пиріг з персиками

На море восени

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

70 метрів пір'я і 4 дні роботи: Андре Тан створив "пташине" плаття для Олі Полякової (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
26 серпня, 12:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дизайнер і співачка розповіли, як прийшла ідея і чим надихнулися для створення настільки ефектного і вражаючого образу
/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Увечері в День Незалежності України на національному спортивному комплексі "Олімпійський" пройшов святковий концерт. На сцені виступили знамениті українські артисти, серед яких: Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Вєрка Сердючка, Монатік, Віктор Павлик, Оля Полякова, Потап, Олександр Пономарьов та багато інших.

Реклама

Не дивлячись на скандальність і критику, концерт дійсно був вражаючим, а деякі образи зірок досить ефектними.

Одним з найяскравіших став наряд Олі Полякової. Артистка виконувала пісню на слова Юрія Рибчинського "Чарівна скрипка". Співачка надихнулася словами пісні, в якій є рядки про білу птаху і постала перед публікою в екстравагантному вбранні, в якому і сама походила на птаху.

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Білосніжна сукня і капелюх з пір'я для Полякової створив дизайнер Андре Тан. Сама зірка в своєму Instagram -аккаунті розповіла, що плаття було надзвичайно легке.

Для мого номера Андре Тан cпеціально створив легке, витончене плаття, яке нагадувало тендітну птицю, а головний убір доповнював весь образ.

Реклама

Для створення сукні дизайнер використав 70 метрів пір'я. Кожний ярус на корсеті і головному уборі викладений по довжині пера і зшитий вручну.

На плаття є і яскрава деталь – червона квітка, прикрашена камінням Swarovski. Вона символізує печаль і розбите дівоче серце.

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Анде Тан створив наряд всього за чотири дні. Полякова звернулася зі своєю ідеєю в самий останній момент перед головним концертом.

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нам вдалося вас здивувати? – запитує Оля Полякова своїх підписників.

Реклама

О, так, Оля, так!

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дивіться концерт телеканалу "Україна" на честь 30-річчя країни :

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Регулярно робити чек-ап організму
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зробити маску для обличчя в домашніх умовах
Хакнути
Сольник зірки
ONUKA
27 серпня / 19:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
23 - 29 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!
Васk to school
Скільки коштує 1 вересня?
Порахувати
Lifestyle
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти