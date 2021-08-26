70 метрів пір'я і 4 дні роботи: Андре Тан створив "пташине" плаття для Олі Полякової (фото)

Увечері в День Незалежності України на національному спортивному комплексі "Олімпійський" пройшов святковий концерт. На сцені виступили знамениті українські артисти, серед яких: Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Вєрка Сердючка, Монатік, Віктор Павлик, Оля Полякова, Потап, Олександр Пономарьов та багато інших.
Не дивлячись на скандальність і критику, концерт дійсно був вражаючим, а деякі образи зірок досить ефектними.
Одним з найяскравіших став наряд Олі Полякової. Артистка виконувала пісню на слова Юрія Рибчинського "Чарівна скрипка". Співачка надихнулася словами пісні, в якій є рядки про білу птаху і постала перед публікою в екстравагантному вбранні, в якому і сама походила на птаху.
Білосніжна сукня і капелюх з пір'я для Полякової створив дизайнер Андре Тан. Сама зірка в своєму Instagram -аккаунті розповіла, що плаття було надзвичайно легке.
Для мого номера Андре Тан cпеціально створив легке, витончене плаття, яке нагадувало тендітну птицю, а головний убір доповнював весь образ.
Для створення сукні дизайнер використав 70 метрів пір'я. Кожний ярус на корсеті і головному уборі викладений по довжині пера і зшитий вручну.
На плаття є і яскрава деталь – червона квітка, прикрашена камінням Swarovski. Вона символізує печаль і розбите дівоче серце.
Анде Тан створив наряд всього за чотири дні. Полякова звернулася зі своєю ідеєю в самий останній момент перед головним концертом.
Нам вдалося вас здивувати? – запитує Оля Полякова своїх підписників.
О, так, Оля, так!
Дивіться концерт телеканалу "Україна" на честь 30-річчя країни :
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