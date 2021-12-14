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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Секс-символ 70-х та дочка шпигуна: стиль культової британки Джейн Біркін (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
14 грудня, 16:15
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Сьогодні виповнилося 75 років культовій акторці театр та кіно, співачці Джейн Біркін
Стиль ікони 70-х Джейн Біркін
Стиль ікони 70-х Джейн Біркін / Фото: Колаж: Сьогодні

Джейн Біркін відома тривалим особистим та творчим союзом з французьким режисером Сержем Генсбуром, саме їй будинок моди Hermès присвятили сумку Birkin, за якою потрібно стояти в черзі щонайменше 3 роки, а ще вона мати знаменитої актриси Шарлотти Генсбур.

Ранні роки

Джейн народилася 14 грудня 1946 року у Лондоні у сім'ї актриси та лейтенанта-командора Королівського військово-морського флоту Великобританії. Під час Другої світової війни її батько був шпигуном.

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У 19 років Біркін вийшла заміж за композитора Джона Баррі, він писав музику для фільмів про Джеймса Бонда. У 1967 році у пари народилася дочка Кейт, яка трагічно загинула у 2013 році, покінчивши життя самогубством.

У 1968 році Джейн знайомиться з Сержем Генсбуром. Їхній союз тривав 13 років, але до кінця життя режисера пара залишалася близькою. Вони ніколи не були одружені, але пара стала однією з найзнаковіших у культурі 20 століття.

Джейн Біркін та Серж Генсбур
Джейн Біркін та Серж Генсбур / Фото: vogue.ua

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Життя без Сержа

В 1982 Джейн народила свою третю дочку, Лу Дуайон, від режисера Жака Дуайона. Вони розлучилися в 1990-х роках, оскільки Жак не міг змиритися з любов'ю та сумом Джейн за Генсбуром (який помер у 1991 році).

Джейн Біркін
Джейн Біркін / Фото: vogue.ua

Останні кілька років Джейн Біркін не часто можна зустріти на публіці, хоча вона продовжує займатися музикою та зніматися у фільмах, а також була лицем рекламної кампанії Saint Laurent. У вересні 2021 року стало відомо, що Біркін перенесла інсульт. Сім'я актриси повідомляє, що хоч їй і довелося відмовитися від участі у багатьох проєктах, почувається вона добре. Зараз Джейн живе у Парижі.

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Джейн Біркін у рекламі Saint Laurent
Джейн Біркін у рекламі Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Стиль

Джейн стала справжньою іконою стилю, якою надихаються і сьогодні. Знакові елементи її гардеробу: довжина міні, плетений кошик замість сумки, білі штани, джинси кльош, квіткові сукні, блузи та піджаки з чоловічого плеча.

Джейн Біркін на прем'єрі фільму "Слоган" у 1969 році
Джейн Біркін на прем'єрі фільму "Слоган" у 1969 році / Фото: vogue.ua

Саме завдяки її образам ці речі стали асоціюватися з витонченим стилем парижанок. Всі речі, такі як міні-спідниці, джинси чи брюки, вона любила поєднувати з абсолютно простим верхом – топом у квітковий принт або білими лонгслівами у чорну смужку.

Джейн Біркін
Джейн Біркін / Фото: vogue.ua

Ще в 1990-х Біркін стала носити оверсайз пальто зі спортивними кедами, що визначило тренди на кілька десятиліть уперед.

Джейн Біркін
Джейн Біркін / Фото: vogue.ua

До цього дня Джейн уміє вражати модними луками. Так, у другий день Каннського кінофестивалю 2021 року на червоній доріжці вона з'явилися з дочкою Шарлоттою. Обидві жінки одягли брючні костюми-смокінги.

Шарлотта Генсбур у Saint Laurent та Джейн Біркі у Celine у ​​Каннах
Шарлотта Генсбур у Saint Laurent та Джейн Біркі у Celine у ​​Каннах / Фото: vogue.ua

Надихаємося найстильнішими фото прекрасної британки, ікони стилю та представниці богеми 20-го століття.

Джейн Біркін
Джейн Біркін / Фото: vogue.ua

Джейн Біркін
Джейн Біркін / Фото: vogue.ua

Джейн Біркін
Джейн Біркін / Фото: vogue.ua

Джейн Біркін
Джейн Біркін / Фото: Getty Images

Джейн Біркін | Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Біркін / Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Біркін | Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Біркін / Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Біркін | Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Біркін / Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Біркін | Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Біркін / Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Біркін | Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Біркін / Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Біркін | Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Біркін / Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Біркін | Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Біркін / Фото: Getty Images, vogue.ua
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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