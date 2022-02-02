Ріанна випустила колекцію помад за 600 грн. Їх можна замовити з доставкою в Україну

Співачка Ріанна, стильно заявивша світу про свою вагітність, знову з'явилася в Мережі, але не зі зворушливим постом, як багатьом би хотілося, а з б'юті-прем'єрою. Знаменитість презентувала колекцію помад.
Ріанна поділилася рекламним роликом, знятим на підтримку виходу колекції помад бренду Fenty Beauty. Нова лінійка ICON складається з 10 унікальних кольорів.
Колекція помад Fenty Beauty by Rihanna складається з яскравих червоних та класичних нюдових відтінків. М'яка матова формула – все, що вам потрібно. Вона має у своєму складі гіалуронову кислоту та вітаміни C та E для комфортного та стійкого носіння.
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На особливу увагу заслуговує екологічна упаковка багаторазового використання. Тобто, купуєте один раз помаду, а далі, коли вона закінчиться, можете просто замовити корпус з будь-якою палітрою із серії ICON і вставити в тюбик, що вже є.
Ультра-розкішну помаду можна буде купити на офіційному сайті Fenty Beauty з 4 лютого за 600 грн. Змінний тюбик із палітрою коштує 360 грн.
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