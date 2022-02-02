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Ріанна випустила колекцію помад за 600 грн. Їх можна замовити з доставкою в Україну

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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2 лютого, 14:48
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Співачка порадувала армію шанувальників лінійкою з 10 унікальних кольорів, що підійдуть усім
Ріанна випустила колекцію помад
Ріанна випустила колекцію помад / Фото: instagram.com/fentybeauty

Співачка Ріанна, стильно заявивша світу про свою вагітність, знову з'явилася в Мережі, але не зі зворушливим постом, як багатьом би хотілося, а з б'юті-прем'єрою. Знаменитість презентувала колекцію помад.

Ріанна поділилася рекламним роликом, знятим на підтримку виходу колекції помад бренду Fenty Beauty. Нова лінійка ICON складається з 10 унікальних кольорів.

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Колекція помад Fenty Beauty by Rihanna складається з яскравих червоних та класичних нюдових відтінків. М'яка матова формула – все, що вам потрібно. Вона має у своєму складі гіалуронову кислоту та вітаміни C та E для комфортного та стійкого носіння.

Ріанна випустила колекцію помад
Ріанна випустила колекцію помад / Фото: instagram.com/fentybeauty

На особливу увагу заслуговує екологічна упаковка багаторазового використання. Тобто, купуєте один раз помаду, а далі, коли вона закінчиться, можете просто замовити корпус з будь-якою палітрою із серії ICON і вставити в тюбик, що вже є.

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Ріанна випустила колекцію помад
Ріанна випустила колекцію помад / Фото: instagram.com/fentybeauty

Ріанна випустила колекцію помад зі змінною палітрою
Ріанна випустила колекцію помад зі змінною палітрою / Фото: instagram.com/fentybeauty

Ріанна випустила колекцію помад зі змінною палітрою
Ріанна випустила колекцію помад зі змінною палітрою / Фото: instagram.com/fentybeauty

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Ультра-розкішну помаду можна буде купити на офіційному сайті Fenty Beauty з 4 лютого за 600 грн. Змінний тюбик із палітрою коштує 360 грн.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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