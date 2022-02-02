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Кім Кардаш'ян випустила колекцію білизни до Дня святого Валентина. І це дуже сексуально

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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2 лютого, 12:43
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Зірка реаліті показала стильну лінійку, яка вже доступна до замовлення на офіційному сайті бренду SKIMS
Святкова колекція білизни Кім Кардаш'ян SKIMS
Святкова колекція білизни Кім Кардаш'ян SKIMS / Фото: instagram.com/kimkardashian

Кім Кардаш'ян, схоже, дуже любить День закоханих. Нещодавно зірка реаліті випустила святковий аромат, а тепер представила нову колекцію білизни до 14 лютого.

Кім Кардаш'ян випустила неймовірно сексуальну лінійку спідньої білизни спеціально до найромантичнішого дня року. Зірка нової рекламної кампанії Balenciaga поділилася у своєму Instagram декількома знімками у пікантному вбранні свого виробництва.

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Святкова колекція білизни Кім Кардаш'ян SKIMS
Святкова колекція білизни Кім Кардаш'ян SKIMS / Фото: instagram.com/kimkardashian

Шанувальники розхвалили нові шедеври бренду SKIMS, але ще більше те, як смілива білизна виглядає на бездоганній фігурі самої Кім Кардаш'ян.

Святкова колекція білизни Кім Кардаш'ян SKIMS
Святкова колекція білизни Кім Кардаш'ян SKIMS / Фото: instagram.com/kimkardashian

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До колекції увійшли трусики, бюстгальтери, комбінезони, топи, водолазки, боді, халати, піжами та спальні комплекти. Майже весь асортимент на сайті представлений у романтичному рожевому кольорі та вже доступний до замовлення.

FITS EVERYBODY SUPER CROPPED T-SHIRT — 1350 грн
FITS EVERYBODY SUPER CROPPED T-SHIRT — 1350 грн / Фото: skims.com

FITS EVERYBODY CHEEKY STRING BIKINI — 560 грн
FITS EVERYBODY CHEEKY STRING BIKINI — 560 грн / Фото: skims.com

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FITS EVERYBODY SLIP DRESS — 1500 грн
FITS EVERYBODY SLIP DRESS — 1500 грн / Фото: skims.com

Також дивіться: колекція FROLOV до Дня святого Валентина AMORE MIO!

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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