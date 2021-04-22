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5 акторок, номінованих на Оскар-2021 – що ми про них знаємо

Сьогодні, 19:40

Одна з головних і гаряче обговорюваних номінацій на "Оскарі" – "Найкраща жіноча роль", тому розповімо про претенденток, які борються за нагороду цьогоріч

93-тя церемонія "Оскар-2021" все ближче, а ми продовжуємо вас знайомити з номінантами цього року. Якби не пандемія, то, ймовірно, категорія "Найкраща жіноча роль", як і інші номінації, виглядали б інакше. Проте в номінації цього року виявилися досить сильні та яскраві акторки, тому не так просто передбачити, хто з них отримає золоту статуетку.

Цьогоріч на "Оскар" в категорії "Найкраща жіноча роль" номіновані:

  • Віола Девіс – "Ма Рейні: Мати блюзу"
  • Ванесса Кірбі – "Фрагменти жінки"
  • Френсіс Макдорманд – "Земля кочівників"
  • Кері Малліган – "Перспективна дівчина"
  • Андра Дей – "Сполучені Штати проти Біллі Холідей"

Ми познайомимо вас з кожною з них, а ви оберете свою фаворитку і зробите ставки.

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Віола Девіс

Віола Девіс – "Ма Рейні: Мати блюзу"
Віола Девіс – "Ма Рейні: Мати блюзу"
Фото: filmaffinity.com

У біографічній драмі Віола Девіс зіграла темношкіру співачку блюзу Ма Рейні.

У 20-ті роки минулого століття Ма Рейні довелося боротися за своє право виступати та завойовувати індустрію. З огляду на руху Black Lives Matter і вбивства темношкірого поліцейськими в США, цей фільм зараз дуже знаковий для Голлівуду.

І хоча Віола Девіс виглядає дуже яскраво в цій ролі, фільм скоріше більше акцентує на актора Чедвіка Боузмана, який посмертно теж номінований на нагороду. При цьому в актриси вже було кілька номінацій на "Оскар", включаючи знаменитий фільм "Прислуга". А отримала статуетку зірка за роль в драмі "Огорожі" (2017).

Ванесса Кірбі

Ванесса Кірбі – "Фрагменти жінки"
Ванесса Кірбі – "Фрагменти жінки"
Фото: Скріншот з YouTube

На відміну від інших номінанток, для британської акторки Ванесси Кірбі це дебют на "Оскарі". Ви можете пам'ятати її за фільмом "Форсаж: Хоббс і Шоу", драмою про Голодомор в Україні "Гарет Джонс" і хітовим серіалом "Корона", де вона зіграла принцесу Маргарет.

У "Фрагментах жінки" 33-річна Ванесса Кірбі грає роль Марти, яка втрачає свою дитину під час пологів. Сильний і несамовитий фільм приніс Кірбі нагороду на 77-му Венеціанському кінофестивалі, який теж багато в чому зумовлює шанси на "Оскарі".

Френсіс Макдорманд

Френсіс Макдорманд у фільмі "Земля кочівників"
Френсіс Макдорманд у фільмі "Земля кочівників"
Фото: facebook.com/NomadlandFilm

63-річна Френсіс Макдорманд зіграла в "Землі кочівників" вдову Ферн, яка втративши роботу, відправляється у своєму фургоні колесити по США в пошуках нового будинку і життя. Пронизлива драма стала одним з найбільш обговорюваних фільмів цього року, отримавши нагороди "Золотий глобус", BAFTA, Венеціанського та інших кінофестивалів.

Але для Френсіс перемога в цьому році може стати історичною, адже у неї вже є два "Оскари" за ролі у фільмах "Фарго" і "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі". Якщо вона отримає статуетку, то увійде в список акторок-рекордсменок за кількістю нагород. Лише у шести акторок на планеті є три та більше "Оскарів".

Кері Малліган

Кері Малліган в фільмі "Перспективна дівчина"
Кері Малліган в фільмі "Перспективна дівчина"
Фото: filmaffinity.com

Британську акторку Кері Малліган ви можете знати по фільму "Великий Гетсбі" з Ді Капріо і мелодрамі "Виховання почуттів", за яку вона вже номінувалася на "Оскар".

У гучному фільмі "Перспективна дівчина", який, на думку багатьох глядачів, наскрізь просякнутий фемінізмом, Кері грає офіціантку-месницю. Вдень вона працює в кафе, а ночами перетворюється на стриптизерку, яка бажає помститися тим, хто винен в зґвалтуванні її подруги.

Про фільм багато суперечливих відгуків, але головне – Кері Малліган впоралася зі своєю роллю дуже круто.

Андра Дей

Андра Дей у фільмі "Сполучені Штати проти Біллі Холідей"
Андра Дей у фільмі "Сполучені Штати проти Біллі Холідей"
Фото: Скріншот з YouTube

Для співачки й акторки Андрій Дей це взагалі, можна сказати, дебют на великому екрані. У неї була невелика роль в юридичній драмі "Маршалл" з Чедвиком Боузманом в головній ролі, а також вона озвучила персонажа в мультфільмі "Тачки 3".

Але наділена природною харизмою і приголомшливим голосом Андра Дей стала ідеальною головною героїнею байопіку "Сполучені Штати проти Біллі Холідей". Фільм про непросту долю співачки Біллі Холідей – вона увійшла в історію як одна з найяскравіших джазових вокалісток США. При цьому у зірки була маса проблем з урядом і наркотиками.

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