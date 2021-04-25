Нетиповий Оскар-2021: чим дивуватиме найочікуваніша кіноподія року

В ніч з неділі на понеділок в 93-й раз будуть оголошені лауреати найпрестижнішої кінопремії Оскар

Вражаючий, незвичайний і вперше не тільки в США. Сьогодні ввечері в Лос-Анджелесі роздадуть "Оскар".

Вперше в історії кінопремії червону доріжку готують ще й в Лондоні і Парижі – щоб кінозірки, які не зможуть дістатися до Голлівуду через COVID, змогли бути присутніми на церемонії. А тих, хто все-таки доїхав до Лос-Анджелеса чекає самоізоліяція.

Спецкор телеканалу "Україна 24" в США Юрій Гула вже дізнався, як в цьому році будуть роздавати "Оскар" і хто головні претенденти. А також він розповість, якими нарядами будуть дивувати зірки і що в подарункових пакетах, які актори отримують разом зі статуеткою.

Сюжет Юрія Гули

Червона доріжка, сотні найвідоміших зірок і тисячі гостей в центрі Лос-Анджелеса. Так було завжди, але в цьому році COVID-10 змінив сценарій і перекроїв оскарівські плани. Якщо зірки пройдуть по червоній доріжці, то гостей – не допустять. Для них побудували окремий зал на залізничному вокзалі Union Station. Так облаштували місця і встановили кілька метрових статуеток, як символ і нагадування – всі шляхи ведуть до Голлівуду.

"Оскар" Фото: Getty Images

Потрапити на "Оскар" в цьому році складніше, ніж відправитися в заокеанську подорож. Гості, навіть тутешні повинні здати три негативних тести на COVID-19 і відсидіти багатоденний карантин. Щоб уникнути скупчення людей, кожній зірці вручать персональні розклад і маршрут.

Перед камерою їм можна буде зняти маски, а на рекламну паузу під час трансляції всіх присутніх попросять знову надіти. Скоротять час для позування і на тротуарі. Замість сотні журналістів – буде всього три фотографи. Але організатори тримають інтригу: пообіцяли, що саме нинішня церемонія за атмосферою буде як фільм, персонажі якого – всі її учасники. Тому зіркам сьогодні доведеться попрацювати, а не розважатися.

Фото: Сьогодні

"Хочемо, щоб потім все сказали:" Це було чудово, це було дивитися цікаво ". Щоб люди відчули і захотіли піти до кінотеатру знову ", – ділиться планами продюсер церемонії" Оскар "Джессі Коллінз.

Бред Пітт, Харрісон Форд, Різ Візерспун і Хоакін Фенікс і це не весь зірковий список – хто в цьому році буде вручати оскаровские статуетки.

Серед претендентів – не менше зірковий склад. Хопкінс, якому 83 роки, претендує на кращу чоловічу роль. Між іншим актор вже побив рекорд як найстарший номінант. У 83 роки він знявся в пронизливій історії "Батько", де зіграв хворого деменцією чоловіка.

Актор Ентоні Хопкінс Фото: Getty Images

Ще один рекорд – найдовша назва фільму і це "Борат 2", в якому знявся Саша Барон Коен – британський гуморист і актор. Назву, звичайно, для зручності скоротили, а повна звучить як: "Наступний фільм про Бората: передача величезної хабара американському режиму для отримання вигоди колись славним народом Казахстану". Тут 110 букв на мові оригіналу.

У цьому році також найбільша кількість жіночих номінацій за всю історію премії – 70.

А ось актриса Гленн Клоуз, яка колись ще грала у фільмі "101 далматинець" тепер рекордсменка за кількістю номінацій на "Оскар" без перемог. І тут її зрозуміє тільки Леонардо Ді Капріо. Для Клоуз сьогоднішня церемонія – восьма спроба отримати заповітну статуетку.

Кому точно пророкують "Оскар" в номінації кращий фільм – драма "Земля кочівників" . Картина знята за участю як професійних, так і непрофесійних акторів розповідає про жінку, яка приєдналася до товариства кочівників, які подорожують по Америці.

"Земля кочівників" Фото: facebook.com/NomadlandFilm

Організатори вже підрахували, сама церемонія обійдеться в 40 мільйонів доларів. Лише 30 секундний рекламний ролик під час трансляції "Оскар" коштує два мільйони. Мало хто знає, але крім статуетки зірки отримують ще й подарунки. Цього року дарувати молоток, яким можна звільняти тварин із закритих авто в спеку. Правда, організатори не кажуть, хто потім буде відшкодовувати за розбиті вікна власникам авто.

Крім того, ще відпочинок в кращому SPA-центрі світу на чотири дні. Відвідування пластичного хірурга, косметолога. Різноманітні засоби догляду за шкірою і навіть пляшка горілки. Ціна подарункового пакета становить близько п'яти тисяч доларів.

Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 квітня о 01:30 телеканал "Україна" покаже ексклюзивну трансляцію 93-й церемонії вручення найпрестижнішої премії світу "Оскар"

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