Шерон Стоун, Ізабель Юппер, вагітна Адріана Ліма та інші зірки – найкращі образи Канн

У Каннах триває кінофестиваль і щодня на червону доріжку виходить дедалі більше знаменитостей. Дивіться найшикарніші образи зірок, в яких вони блищали на вихідних на Лазурному узбережжі

Дивіться: найкращі образи зірок на червоній доріжці 6-го дня Канського кінофестивалю / Фото: Колаж: Сьогодні Каннський кінофестиваль продовжує підкорювати нас великою кількістю шикарно одягнених знаменитостей з усього світу. Ми розповідали, як Кейт Міддлтон із принцом Вільямом прибули на прем'єру нового екшна Тома Круза. У вихідні зірки вразили своїми виходами на червоній доріжці, а також модними образами на вечірках. 69-річна Ізабель Юппер відвідала Каннський кінофестиваль у яскраво-зеленому образі Balenciaga. Вбрання французькій актрисі підбирав стиліст Джонатан Хьюгет. Реклама Ізабель Юппер / Фото: Getty Images Дружина екс-президента Франції супермодель 90-х Карла Бруні прийшла в елегантній сукні Saint Laurent із колекції сезону осінь-зима 2022 року. Карла Бруні / Фото: Getty Images Реклама А справжньою зіркою червоної доріжки стала голлівудська актриса Шерон Стоун. 64-річна знаменитість одягла кастомізовану сукню-трансформер Dolce&Gabbana. Шерон Стоун / Фото: Getty Images Адріана Ліма схоже змінила вагітну Ріанну. У Каннах модель вийшла у Roberto Cavalli. Реклама Адріана Ліма / Фото: Getty Images Мелані Лоран у самому жіночому образі Канн від Armani Privé. Мелані Лоран / Фото: Getty Images На церемонії Kering Women in Motion Awards блищали Ребекка Холл у Gucci та Аня Рубік у Saint Laurent. Ребекка Холл / Фото: Getty Images Аня Рубік / Фото: Getty Images Дивіться: найяскравіші вбрання на церемонії відкриття 75-го Канського кінофестивалю.