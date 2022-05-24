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Тільда Суінтон підтримала Україну в Каннах – дивіться фото

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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24 травня, 13:24
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Тільда ​​Суінтон вирішила скористатися світським заходом, щоб привернути увагу світу до війни в Україні
Тільда ​​Суінтон вирішила скористатися світським заходом, щоб привернути увагу світу до війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Голлівудська зірка Тільда Суінтон прийшла на фотокол і пресконференцію Канського кінофестивалю 2022, присвячену прем'єрі нового фантастичного фільму Джорджа Міллера під назвою "Три тисячі років бажань".

Тільда ​​Суінтон та Ідріс Ельба в Каннах
Тільда ​​Суінтон та Ідріс Ельба в Каннах / Фото: Getty Images

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Для заходу актриса обрала блакитну сукню-сорочку та жовтий клатч. Коли журналісти запитали Тільду про її образ, вона пояснила, що одяглася так на підтримку України.

Тільда ​​Суінтон у Каннах
Тільда ​​Суінтон у Каннах / Фото: Getty Images

Вона коротко відповіла:

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Так, це про Україну.

Тільда ​​Суінтон у Каннах
Тільда ​​Суінтон у Каннах

Нагадаємо, у Каннах відбувається 75-й ювілейний міжнародний кінофестиваль. Щодня ми спостерігаємо, як знаменитості та монархи позують перед фотокамерами у найефектніших образах від-кутюр. Так, на прем'єру нового блокбастера Тома Круза прибули навіть Кейт Міддлтон із чоловіком принцом Вільямом.

Тільда ​​Суінтон у Каннах
Тільда ​​Суінтон у Каннах / Фото: Getty Images

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Дивіться шикарні образи зірок із 6-го дня Канського кінофестивалю.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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