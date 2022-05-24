Тільда Суінтон підтримала Україну в Каннах – дивіться фото

Актриса обрала вбрання у наймодніших відтінках сезону літо 2022 і тим самим підтримала українців у їх боротьбі за свободу та незалежність
Тільда Суінтон вирішила скористатися світським заходом, щоб привернути увагу світу до війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Голлівудська зірка Тільда Суінтон прийшла на фотокол і пресконференцію Канського кінофестивалю 2022, присвячену прем'єрі нового фантастичного фільму Джорджа Міллера під назвою "Три тисячі років бажань".
Тільда Суінтон та Ідріс Ельба в Каннах / Фото: Getty Images
Для заходу актриса обрала блакитну сукню-сорочку та жовтий клатч. Коли журналісти запитали Тільду про її образ, вона пояснила, що одяглася так на підтримку України.
Тільда Суінтон у Каннах / Фото: Getty Images
Вона коротко відповіла:
Так, це про Україну.
Тільда Суінтон у Каннах
Нагадаємо, у Каннах відбувається 75-й ювілейний міжнародний кінофестиваль. Щодня ми спостерігаємо, як знаменитості та монархи позують перед фотокамерами у найефектніших образах від-кутюр. Так, на прем'єру нового блокбастера Тома Круза прибули навіть Кейт Міддлтон із чоловіком принцом Вільямом.
Тільда Суінтон у Каннах / Фото: Getty Images
Дивіться шикарні образи зірок із 6-го дня Канського кінофестивалю.
Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора