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Образ дня: у якому костюмі Аліна Паш перемогла на нацвідборі на Євробачення-2022

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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13 лютого, 14:26
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Артистка представила свою пісню "Тіні забутих предків" у неймовірно гарному образі із традиційними українськими елементами. Дивіться фото
Alina Pash на нацвідборі на Євробачення-2022
Alina Pash на нацвідборі на Євробачення-2022 / Фото: Сьогодні, instagram.com/culture_ukraine/

Вчора увечері українська співачка Alina Pash стала переможницею нацвідбору на Євробачення 2022. Тепер зірка із синглом "Тіні забутих предків" представлятиме Україну на пісенному конкурсі, який пройде 10 травня у Турині.

Поки в Мережі точаться суперечки про правильний підрахунок голосів, конкуренти співачки розгорнули справжню кампанію, ми розглянули приголомшливий костюм Аліни.

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Alina Pash на нацвідборі на Євробачення 2022
Alina Pash на нацвідборі на Євробачення 2022 / Фото: Сьогодні

Автором образу Alina Pash на нацвідборі на Євробачення став український дизайнер та стиліст Валерій Топал. З ним співачка товаришує та співпрацює з моменту запису першого кліпу Bitanga, який вийшов у 2018 році.

Alina Pash на нацвідборі на Євробачення 2022
Alina Pash на нацвідборі на Євробачення 2022 / Фото: Сьогодні

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Топал також є режисером частини її кліпів. Відомо, що вбрання із національною символікою зірці пошили із клаптиків тканини.

Артистка ніколи не любила носити невиразне вбрання, намагаючись якось виділитися. У її образі завжди присутні етно-мотиви, а в нарядах вона не боїться поєднувати автентичні речі, що належали її предкам, із сучасним одягом.

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Alina Pash на нацвідборі на Євробачення 2022
Alina Pash на нацвідборі на Євробачення 2022 / Фото: Сьогодні

Alina Pash на нацвідборі на Євробачення 2022
Alina Pash на нацвідборі на Євробачення 2022 / Фото: Сьогодні

Alina Pash на нацвідборі на Євробачення 2022
Alina Pash на нацвідборі на Євробачення 2022 / Фото: Сьогодні

Нагадаємо, 66-й пісенний конкурс Євробачення-2022 пройде в Італії, у місті Турин. Загалом у конкурсі візьмуть участь артисти з 41 країни. Згідно із жеребкуванням, представниця України виступить у першій половині першого півфіналу, який відбудеться 10 травня.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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