Образ дня: в каком костюме Алина Паш победила на нацотборе на Евровидение-2022

Артистка представила свою песню "Тіні забутих предків" в невероятно красивом образе с традиционными украинскими элементами. Смотрите фото

Alina Pash на нацотборе на Евровидение-2022 / Фото: Сегодня, instagram.com/culture_ukraine/

Вчера вечером украинская певица Alina Pash стала победительницей нацотбора на Евровидение 2022. Теперь звезда с синглом "Тіні забутих предків" будет представлять Украину на песенном конкурсе, который пройдет 10 мая в Турине.

Пока в Сети идут споры о правильном подсчете голосов, конкуренты певицы развернули настоящую кампанию, мы рассмотрели потрясающий костюм Алины.

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Alina Pash на нацотборе на Евровидение 2022 / Фото: Сегодня

Автором образа Alina Pash на нацотборе на "Евровидение" стал украинский дизайнер и стилист Валерий Топал. С ним певица дружит и сотрудничает с момента записи первого клипа Bitanga, который вышел в 2018 году.

Alina Pash на нацотборе на Евровидение 2022 / Фото: Сегодня

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Топал также является режиссером части ее клипов. Известно, что наряд с национальной символикой звезде сшили из лоскутков ткани.

Артистка никогда не любила носить невыразительные наряды, пытаясь как-то выделиться. В ее образе всегда присутствуют этно-мотивы, а в нарядах она не боится соединять аутентичные вещи, которые принадлежали ее предкам, с современной одеждой.

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Alina Pash на нацотборе на Евровидение 2022 / Фото: Сегодня

Alina Pash на нацотборе на Евровидение 2022 / Фото: Сегодня

Alina Pash на нацотборе на Евровидение 2022 / Фото: Сегодня

Напомним, 66-й песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в Италии, в городе Турин. Всего в конкурсе примут участие артисты из 41 страны. Согласно жеребьевке, представительница Украины выступит в первой половине первого полуфинала, который состоится 10 мая.

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