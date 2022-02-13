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Образ дня: в каком костюме Алина Паш победила на нацотборе на Евровидение-2022

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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13 февраля, 14:26
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Артистка представила свою песню "Тіні забутих предків" в невероятно красивом образе с традиционными украинскими элементами. Смотрите фото
Alina Pash на нацотборе на Евровидение-2022
Alina Pash на нацотборе на Евровидение-2022 / Фото: Сегодня, instagram.com/culture_ukraine/

Вчера вечером украинская певица Alina Pash стала победительницей нацотбора на Евровидение 2022. Теперь звезда с синглом "Тіні забутих предків" будет представлять Украину на песенном конкурсе, который пройдет 10 мая в Турине.

Пока в Сети идут споры о правильном подсчете голосов, конкуренты певицы развернули настоящую кампанию, мы рассмотрели потрясающий костюм Алины.

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Alina Pash на нацотборе на Евровидение 2022
Alina Pash на нацотборе на Евровидение 2022 / Фото: Сегодня

Автором образа Alina Pash на нацотборе на "Евровидение" стал украинский дизайнер и стилист Валерий Топал. С ним певица дружит и сотрудничает с момента записи первого клипа Bitanga, который вышел в 2018 году.

Alina Pash на нацотборе на Евровидение 2022
Alina Pash на нацотборе на Евровидение 2022 / Фото: Сегодня

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Топал также является режиссером части ее клипов. Известно, что наряд с национальной символикой звезде сшили из лоскутков ткани.

Артистка никогда не любила носить невыразительные наряды, пытаясь как-то выделиться. В ее образе всегда присутствуют этно-мотивы, а в нарядах она не боится соединять аутентичные вещи, которые принадлежали ее предкам, с современной одеждой.

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Alina Pash на нацотборе на Евровидение 2022
Alina Pash на нацотборе на Евровидение 2022 / Фото: Сегодня

Alina Pash на нацотборе на Евровидение 2022
Alina Pash на нацотборе на Евровидение 2022 / Фото: Сегодня

Alina Pash на нацотборе на Евровидение 2022
Alina Pash на нацотборе на Евровидение 2022 / Фото: Сегодня

Напомним, 66-й песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в Италии, в городе Турин. Всего в конкурсе примут участие артисты из 41 страны. Согласно жеребьевке, представительница Украины выступит в первой половине первого полуфинала, который состоится 10 мая.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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