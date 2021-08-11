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Проблемна шкіра: YSL випустили колекцію косметики для жінок і чоловіків з інтригуючою назвою (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
11 серпня, 11:30
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Головна ідея рекламної кампанії бренду – не соромитися прищів, розширених пор і інших недоліків шкіри обличчя і полюбити себе такою, яка ти є
/ Фото: Instagram/ysl

YSL Beauty, лицем яких став Ленні Кравіц, випустили нову лінійку косметики. Колекція вийшла під назвою NU (в пер. з франц. "Голий"). До неї увійшло п'ять б'юті-продуктів.

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/ Фото: Instagram/ysl

Як сказано в релізі компанії, вся косметика створена поколінням Z для покоління Z.

NU, що в перекладі з французької означає "голий", ідеально втілює в собі свободу і справжність, яка лежить в основі цінностей Yves Saint Laurent. Наша гібридна колекція макіяжу і догляду за шкірою нового покоління пропонує кожному бути вірним собі, визнати свої недоліки і з гордістю показати їх. Просте, всеосяжне і непримиренне, відповідає нашому баченню краси – розповіла Летиція Рауст, генеральний директор YSL Beauty USA.

Основна ідея рекламної кампанії нової колекції для макіяжу – не соромитися недоліків шкіри. Так, всім героям зйомки навмисно не приховували прищі, розширені пори і нерівності шкіри обличчя, а самі фото потім не ретушували.

/ Фото: Instagram/ysl

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У колекцію косметики увійшли: хайлайтер з формулою зволожуючого крему, матуюча пудра, коректор, тональний крем і мист з гіалуроновою кислотою.

Б'юті-продукти створені як для жінок, так і для чоловіків.

/ Фото: Instagram/ysl

Всі продукти упаковані в екологічно чисті контейнери, зроблені з переробленого матеріалу. Написи на флаконах зроблені рослинним чорнилом.

/ Фото: Instagram/ysl

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Купити продукти можна за ціною від 34 до 38 доларів.

Дивіться відео шоу про красу :

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Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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