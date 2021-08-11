Проблемная кожа: YSL выпустили коллекцию косметики для женщин и мужчин с интригующим названием (фото)

Главная идея рекламной кампании бренда – не стесняться прыщей, расширенных пор и других недостатков кожи лица и полюбить себя такой, какая ты есть

Рекламная кампания коллекции косметики NU YSL Beauty / Фото: Instagram/ysl

YSL Beauty, лицом которых стал Ленни Кравиц, выпустили новую линейку косметики. Коллекция вышла под названием NU (в пер. с франц. "Голый"). В нее вошло пять бьюти-продуктов.

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Рекламная кампания коллекции косметики NU YSL Beauty / Фото: Instagram/ysl

Как сказано в релизе компании, вся косметика создана поколением Z для поколения Z.

NU, что в переводе с французского означает "голый", идеально воплощает в себе свободу и подлинность, которая лежит в основе ценностей Yves Saint Laurent. Наша гибридная коллекция макияжа и ухода за кожей нового поколения предлагает каждому быть верным себе, признать свои недостатки и с гордостью показать их. Простое, всеобъемлющее и непримиримое заявление, соответствующее нашему видению красоты – рассказала Летиция Рауст, генеральный директор YSL Beauty USA.

Основная идея рекламной кампании новой коллекции для макияжа – не стесняться недостатков кожи. Так, всем героям съемки намеренно не скрывали прыщи, расширенные поры и неровности кожи лица, а сами фото затем не ретушировали.

Рекламная кампания коллекции косметики NU YSL Beauty / Фото: Instagram/ysl

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В коллекцию косметики вошли: хайлайтер с формулой увлажняющего крема, матирующая пудра, корректор, тональный крем и мист с гиалуроновой кислотой.

Бьюти-продукты созданы как для женщин, так и для мужчин.

Рекламная кампания коллекции косметики NU YSL Beauty / Фото: Instagram/ysl

Все продукты упакованы в экологически чистые контейнеры, сделанные из переработанного материала. Надписи на флаконах сделаны растительными чернилами.

Рекламная кампания коллекции косметики NU YSL Beauty / Фото: Instagram/ysl

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Купить продукты можно по цене от 34 до 38 долларов.

Смотрите видео шоу о красоте:

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