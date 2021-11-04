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Українські зірки запустили благодійний флешмоб #деньпіжам. Як приєднатися

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
4 листопада, 10:32
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5 листопада українські зірки Лілія Ребрик, Анатолій Анатолич, Злата Огнєвіч та Валерія Гузема запрошують усіх взяти участь у благодійному флешмобі. Приєднатися може кожен!
Всеукраїнський день піжам
Всеукраїнський день піжам / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/zlata.ognevich

Лілія Ребрик, Анатолій Анатолич, Злата Огнєвіч та Валерія Гузема вже втретє проведуть благодійну акцію #деньпіжам, спрямовану на допомогу дітям.

Все, що потрібно – опублікувати у соцмережах своє фото чи відео в піжамі та зробити благодійний внесок.

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Усі зібрані кошти підуть на утримання Сімейних кімнат Рональда МакДональда при українських лікарнях, де діти, які перебувають на стаціонарному лікуванні, можуть провести час разом із рідними, відпочити, поїсти та пограти.

Всеукраїнський день піжам
Всеукраїнський день піжам / Фото: пресслужба

Спеціально для проекту зірки випустили ролик-анонс, у якому знялися Лілія Ребрик з Андрієм Диким та їхніми дітьми, Анатолій Анатоліч, Злата Огнєвіч та Валерія Гузема.

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Вперше ми провели благодійний День піжам у 2019 році. Ми об'єднали людей різних професій, зірок, школярів та всіх бажаючих заради досягнення спільної мети – подарувати дітям у лікарнях можливість бути поряд із рідними, – розповідає директор Фундації Дім Рональда МакДональда Галина Соловей. ― Тоді акція отримала великий відгук, а День піжам став щорічною традицією. Цього року флешмоб пройде втретє. Кожен донейт та публікація користувачів та компаній у соцмережах допомагають нам зібрати кошти на утримання п'яти Сімейних кімнат у лікарнях Києва, Львова, Сум, Харкова та Вінниці.

Як взяти участь у благодійному Дні піжам:

  • 5 листопада одягнути улюблену піжаму, зробити фото чи відео в ній (на роботі, навчанні чи вдома);
  • зробити публікацію в соцмережах з хештегом #деньпіжам та кинути виклик трьом друзям;
  • підтримати Сімейні кімнати в дитячих лікарнях України, пожертвувавши будь-яку суму за посиланням.

Всеукраїнський день піжам
Всеукраїнський день піжам / Фото: пресслужба

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Сімейні кімнати Рональда МакДональда працюють у київському "ОХМАТДИТі", Харківській, Вінницькій, Сумській та Львівській обласних дитячих лікарнях безкоштовно для сімей з дітьми, які перебувають на стаціонарному лікуванні. За п'ять років роботи Сімейні кімнати прийняли понад 70 тисяч сімей.

Раніше ми розповідали, як Лілія Ребрик розчулила Мережу фото з сімейного архіву: приклад для молодих пар і старших

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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