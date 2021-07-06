Лілія Ребрик розчулила Мережу знімком із сімейного архіву: Приклад для молодих пар і старших

На честь Всесвітнього дня поцілунків відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик опублікувала нові яскраві фото із сім'єю

Лілія Ребрик показала рідкісні фото з сім'єю / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Сьогодні відзначають Всесвітній день поцілунків. Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик вирішила на честь свята поділитися зворушливими сімейними фото в Instagram.

Телеведуча опублікувала знімки з дочками і чоловіком Андрієм Диким.

Я твердо переконана – поцілунки розслабляють, заспокоюють, приносять радість і відчуття спокою. А тому – цілуйте тих, кого любите! Цілуйте, коли є вільна хвилина, коли коханий (кохана) іде на роботу і коли повертається з неї. Цілуйте дітей – обов’язково, просто так, не змушуйте їх заслуговувати на ваш поцілунок, проявляйте свою любов щодня, тоді вони виростуть успішними і впевненими в собі, – підписала знімки ведуча програми "Ранок з Україною".

Лілія Ребрик показала раніше неопубліковані фото з сім'єю / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Чоловік Лілії Ребрик з дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Дочки Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з молодшою донькою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик показала рідкісні фото з сім'єю / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Поділилася Лілія і знімком із чоловіком на березі моря.

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Не забула телеведуча додати до добірки і фото зі своїми батьками.

Лілія Ребрик з батьками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Підписники засипали телеведучу компліментами.

"Прекрасна пара, чудові донечки. Щастя, кохання і здоров'я. Ви приклад для молодих пар і старших".

"Приємно дивитися на вас, яка гарна сім'я".

"Дай Бог вам багато ще таких моментів, очі радіють".

"Ви неймовірні".

"Ви класні!!! Обожнюю вашу сім'ю".

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Лілії Ребрик для програми "Зірковий шлях":

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