Лілія Ребрик розчулила Мережу знімком із сімейного архіву: Приклад для молодих пар і старших

Сьогодні відзначають Всесвітній день поцілунків. Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик вирішила на честь свята поділитися зворушливими сімейними фото в Instagram.
Телеведуча опублікувала знімки з дочками і чоловіком Андрієм Диким.
Я твердо переконана – поцілунки розслабляють, заспокоюють, приносять радість і відчуття спокою. А тому – цілуйте тих, кого любите! Цілуйте, коли є вільна хвилина, коли коханий (кохана) іде на роботу і коли повертається з неї. Цілуйте дітей – обов’язково, просто так, не змушуйте їх заслуговувати на ваш поцілунок, проявляйте свою любов щодня, тоді вони виростуть успішними і впевненими в собі, – підписала знімки ведуча програми "Ранок з Україною".
Поділилася Лілія і знімком із чоловіком на березі моря.
Не забула телеведуча додати до добірки і фото зі своїми батьками.
Підписники засипали телеведучу компліментами.
- "Прекрасна пара, чудові донечки. Щастя, кохання і здоров'я. Ви приклад для молодих пар і старших".
- "Приємно дивитися на вас, яка гарна сім'я".
- "Дай Бог вам багато ще таких моментів, очі радіють".
- "Ви неймовірні".
- "Ви класні!!! Обожнюю вашу сім'ю".
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Лілії Ребрик для програми "Зірковий шлях":
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