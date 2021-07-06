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Лілія Ребрик розчулила Мережу знімком із сімейного архіву: Приклад для молодих пар і старших

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
6 липня, 14:44
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На честь Всесвітнього дня поцілунків відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик опублікувала нові яскраві фото із сім'єю
Лілія Ребрик показала рідкісні фото з сім'єю
Лілія Ребрик показала рідкісні фото з сім'єю / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Сьогодні відзначають Всесвітній день поцілунків. Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик вирішила на честь свята поділитися зворушливими сімейними фото в Instagram.

Телеведуча опублікувала знімки з дочками і чоловіком Андрієм Диким.

Я твердо переконана – поцілунки розслабляють, заспокоюють, приносять радість і відчуття спокою. А тому – цілуйте тих, кого любите! Цілуйте, коли є вільна хвилина, коли коханий (кохана) іде на роботу і коли повертається з неї. Цілуйте дітей – обов’язково, просто так, не змушуйте їх заслуговувати на ваш поцілунок, проявляйте свою любов щодня, тоді вони виростуть успішними і впевненими в собі, – підписала знімки ведуча програми "Ранок з Україною".

Лілія Ребрик показала раніше неопубліковані фото з сім'єю
Лілія Ребрик показала раніше неопубліковані фото з сім'єю / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Чоловік Лілії Ребрик з дочками
Чоловік Лілії Ребрик з дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Дочки Лілії Ребрик
Дочки Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з дочками
Лілія Ребрик з дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з молодшою донькою
Лілія Ребрик з молодшою донькою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик показала рідкісні фото з сім'єю
Лілія Ребрик показала рідкісні фото з сім'єю / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Поділилася Лілія і знімком із чоловіком на березі моря.

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким
Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Не забула телеведуча додати до добірки і фото зі своїми батьками.

Лілія Ребрик з батьками
Лілія Ребрик з батьками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Підписники засипали телеведучу компліментами.

  • "Прекрасна пара, чудові донечки. Щастя, кохання і здоров'я. Ви приклад для молодих пар і старших".
  • "Приємно дивитися на вас, яка гарна сім'я".
  • "Дай Бог вам багато ще таких моментів, очі радіють".
  • "Ви неймовірні".
  • "Ви класні!!! Обожнюю вашу сім'ю".

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Лілії Ребрик для програми "Зірковий шлях":

Раніше ми розповідали, що Лілія Ребрик здійснила дитячу мрію.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України."

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