Кортні Кокс прикрасила обкладинку журналу і відверто розповіла про бьюті-процедури

Популярна акторка, яка нещодавно випустила засоби для прибирання будинку, знялася у новій фотосесії для видання Sunday Times Style. В інтерв'ю журналу 57-річна Кортні Кокс розповіла, чому наважилася на деякі бьюті-процедури.
Актриса зізналася, що в якийсь період життя їй почали часто говорити про те, що вона виглядає старшою за свій вік. Кортні важко давалася така критика, тому захотілося наздогнати молодість за допомогою ботокса.
Далі по темі
Я просто не розуміла, що насправді дивлюся з усіма цими ін'єкціями. Я робила зі своїм обличчям те, що ніколи не повторила зараз.
— зізналася акторка у розмові з журналістами.
Кортні Кокс наголосила, що зараз вирішила старіти природно, наскільки це можливо.
Зараз я вивчаю різні бьюті-продукти, щоб виглядати трохи краще. Я намагаюся дотримуватись рутини, але навряд чи вона впливає так, як те, що я вже зробила зі своїм обличчям.
Щодо фотосесії, то образи Кортні Кокс вийшли дуже стильними. Вона позувала в оверсайз-жакетах, класичному костюмі, елегантній сукні з еко-шкіри та штанах палаццо.
Також дивіться: Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч та інші зірки вражають уяву на обкладинках глянцю.
Вам буде цікаво: у Мережі висміюють нову фотосесію екс-дівчини Каньє Веста.