Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч та інші зірки вражають уяву на обкладинках глянцю. Дивіться фото

Нещодавно ми милувалися яскравими обкладинками W Magazine з найкращими акторами 2021 року, а тепер настав час отримувати нову порцію натхнення – на честь випуску 28-го щорічного номеру Vanity Fair, редакція показала 8 шикарних обкладинок з легендами Голлівуду в головних ролях: реальні та вигадані сцени з центру тяжіння кіновиробництва викликають фантазії солодкої.
Автори нереально барвистих "живих" фотографій – художники-концептуалісти Мауріціо Каттелан і П'єрпаоло Феррарі. Їхній талант і креативність, як ви самі бачите, не потребують додаткового опису.
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Ніколь Кідман у Miu Miu вводить нас у ворота Голлівуду; Крістен Стюарт, передбачувано, у вбраннях Chanel і Levis ледарить над горизонтом Лос-Анджелеса; Ідріс Ельба у Versace поєднує автомобільну культуру та басейн в одній ідеальній рамці.
Ці знаменитості перебувають на піку своєї популярності. Кожен із них пережив складний, наповнений роботою рік, балансуючи між артхаусними фільмами та епічними франшизами, студіями та стримами, малим та великим екранами.
Також на обкладинках неможливо не чаруватися незрівнянним Бенедиктом Камбербетчем в Balenciaga, Ендрю Гарфілдом – у Louis Vuitton, Сімий Лю – у Dior та Пенелопою Крус – у David Koma.
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