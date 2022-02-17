Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч та інші зірки вражають уяву на обкладинках глянцю. Дивіться фото

Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч, Крістен Стюарт, Ідріс Ельба та інші знаменитості відкрили завісу в гарне голлівудське життя

Нове голлівудське портфоліо Vanity Fair / Фото: vanityfair.com/

Нещодавно ми милувалися яскравими обкладинками W Magazine з найкращими акторами 2021 року, а тепер настав час отримувати нову порцію натхнення – на честь випуску 28-го щорічного номеру Vanity Fair, редакція показала 8 шикарних обкладинок з легендами Голлівуду в головних ролях: реальні та вигадані сцени з центру тяжіння кіновиробництва викликають фантазії солодкої.

Автори нереально барвистих "живих" фотографій – художники-концептуалісти Мауріціо Каттелан і П'єрпаоло Феррарі. Їхній талант і креативність, як ви самі бачите, не потребують додаткового опису.

Реклама

Голлівудські актори знялися для Vanity Fair у фантастичній фотосесії / Фото: vanityfair.com/

Ніколь Кідман у Miu Miu вводить нас у ворота Голлівуду; Крістен Стюарт, передбачувано, у вбраннях Chanel і Levis ледарить над горизонтом Лос-Анджелеса; Ідріс Ельба у Versace поєднує автомобільну культуру та басейн в одній ідеальній рамці.

Голлівудські актори знялися для Vanity Fair у фантастичній фотосесії / Фото: vanityfair.com/

Реклама

Голлівудські актори знялися для Vanity Fair у фантастичній фотосесії / Фото: vanityfair.com/

Ці знаменитості перебувають на піку своєї популярності. Кожен із них пережив складний, наповнений роботою рік, балансуючи між артхаусними фільмами та епічними франшизами, студіями та стримами, малим та великим екранами.

Голлівудські актори знялися для Vanity Fair у фантастичній фотосесії / Фото: vanityfair.com/

Реклама

Голлівудські актори знялися для Vanity Fair у фантастичній фотосесії / Фото: vanityfair.com/

Також на обкладинках неможливо не чаруватися незрівнянним Бенедиктом Камбербетчем в Balenciaga, Ендрю Гарфілдом – у Louis Vuitton, Сімий Лю – у Dior та Пенелопою Крус – у David Koma.

Голлівудські актори знялися для Vanity Fair у фантастичній фотосесії / Фото: vanityfair.com/

Голлівудські актори знялися для Vanity Fair у фантастичній фотосесії / Фото: vanityfair.com/

Голлівудські актори знялися для Vanity Fair у фантастичній фотосесії / Фото: vanityfair.com/

Дивіться, якщо пропустили: модель, що втратила ногу через землетрус, та інші "неідеальні" дівчата прикрасили обкладинку VOGUE China.

Вам сподобається Приянка Чопра у новій фотосесії та на обкладинці журналу.